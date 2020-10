Among Us con problemas: el spam de Trump invade el juego

Among Us ha crecido mucho más de lo previsto. El juego, creado en 2018, no tenía previsto este boom que está teniendo, con millones de jugares en todo el mundo configurando sus partidas.

Ha sido tanto el éxito que sus creadores han desistido de lanzar una versión 2.0 para centrarse en arreglar la primera, que lleva sufriendo problemas de todo tipo desde hace semanas. Hoy le toca al spam pro-Trump.

Cuando no son hackers que engañan al juego consiguiendo beneficios, son trucos para ser siempre impostor o para dejar el nombre en blanco… los creadores no consiguen ser más rápidos que los hackers, y hoy InnerSloth lo tiene difícil para frenar el spam y mensajes de amenazas en más de un millón de partidas en el mundo. Basta con entrar al juego, participar de una partida pública, y ver cómo en la mayoría de los casos el juego se cancela por el spam pro-Trump de turno.

El hackeo comenzó el jueves, cuando comenzaron a verse peticiones de suscripción al canal de YouTube Eris Ioris. Esta situación ocurría al mismo tiempo que el escenario inicial (la sala de espera) se quedaba en negro. Los textos apoyan a Trump y pedían la suscripción al canal mencionado.

Por lo visto desde Eurogamer han conseguido hablar con los hackers de Eris Ioris vía Discord, y reconocieron que para el ataque solo ha sido necesario un bot y 50 voluntarios que ofrecen sus ordenadores para el envío del spam masivo.

En total son ya casi 2 millones de partidas afectadas y más de 5 millones de jugadores.

Desde InnerSloth aseguran que están trabajando en el tema para solucionarlo lo más rápido posible, aunque en estos momentos el problema continúa.