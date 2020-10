Nueva app para encontrar recetas con los ingredientes que tengo

Si abres la nevera y encuentras una cantidad muy limitada de alimentos, no te desesperes, seguramente hay alguna receta que no necesita más que lo que tienes.

Esa es la filosofía de una gran cantidad de apps y sitios web disponibles hoy en día, recursos que comentamos hace meses en el artículo para buscar recetas con los ingredientes que tengo.

Hoy ampliamos la lista con Stash app, de momento solo para iPhone, con versión android en camino.

Se trata de una app que responde al concepto de planificación de comidas Eat What You Have, un concepto que lleva muchos años siendo aplicado por millones de personas en todo el mundo que, además de ahorrar tiempo, consiguen también ahorrar dinero con las compras.

La creadora, Christina, nos comenta su experiencia:

Ahorrar tiempo, ahorrar dinero y reducir el desperdicio de alimentos es mucho más que un eslogan para mí, ¡es una gran parte de mi vida!

Comenta que las personas necesitan ayuda para ser creativas e ingeniosas con las comidas y esta aplicación hace exactamente eso.

Solo tenemos que abrir la aplicación e indicar lo que tenemos en casa (de momento solo en inglés). La app se encargará de buscar en una enorme cantidad de recetas aquellas que se adaptan a los ingredientes existentes, clasificando los resultados y ofreciendo la posibilidad de poner ingredientes en una lista para planificar nuestras próximas compras.

Para que sea tan útil como los recursos que compartimos antes será necesario que se amplíen en otros idiomas y lleguen pronto a android. Estaremos atentos.