YouTube Music en Android Auto tiene nueva función para que no te quedes sin música en el coche

Si bien la mayoría de las funciones más interesantes de YouTube Music forman parte de su sistema de suscripción, hay algunas pensadas para los usuarios gratuitos.

Siguiendo esta línea, YouTube Music para Android Auto está ganando una nueva función que beneficiará tanto a los usuarios premium como aquellos con cuentas gratuitas.



Gracias a la última actualización, los usuarios podrán disfrutar de sus canciones subidas al servicio desde Android Auto. Sí, todas las canciones que hayas subido manualmente desde tu biblioteca personal a YouTube Music.

Así que si bien no podrás reproducir canciones de la biblioteca de YouTube Music si no tienes una suscripción, tendrás la posibilidad de disfrutar de las canciones subidas y aquellas guardadas en el móvil. Así que no te quedarás sin música en el coche.

Si quieres escuchar tus canciones desde YouTube Music para Android solo tienes que buscar la sección “Biblioteca” y allí encontrarás todas tus pistas subidas al servicio. Y por supuesto, podrás valerte de los comandos del Asistente de Google para controlar el reproductor de YouTube Music desde la interfaz de Android Auto.

Recordemos que hace unas semanas, YouTube se actualizó con novedades pensadas para las cuentas gratuitas, por ejemplo, la posibilidad de transmitir la música cargada a dispositivos y altavoces conectados. Esta apuesta para liberar funciones que eran exclusivas para usuarios premium no solo mantendrá contentos a todos los usuarios que están haciendo la transición desde Google Play Music, sino que también puede tentar a más de uno a dar el salto a la suscripción.