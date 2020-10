Plugins para Google Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones

Los desarrolladores pueden crear extensiones para dar funciones extra a Gmail, y a partir de ahora podrán hacerlo también para Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google.

Informa Google que se implementarán complementos de Google Workplace, lo que permitirá el uso de aplicaciones de terceros dentro del propio Google Workspace, sin tener que cambiar de una aplicación a otra. Los complementos ya estaban disponibles para Calendar, Gmail y Google Drive.

Comentan que panel lateral de complementos para Google Docs, Sheets y Slide comenzó a implementarse y estará disponible en las próximas semanas, aunque inicialmente para grupos de usuarios reducidos.

Los administradores de cada cuenta podrán especificar en la Consola de administración qué aplicaciones pueden instalar sus usuarios desde Google Workspace Marketplace. También pueden instalar complementos de Google Workspace para todo el equipo que administran, de forma que no habrá anarquía de plugins diversos dentro de la misma empresa.

Los usuarios podrán instalar complementos de Google Workspace utilizando el botón + en el panel lateral de Google Workspace, si el administrador lo permite. Una vez hecho esto, los complementos que se instalen aparecerán en el panel lateral de las aplicaciones de Google Workspace.

Aquí tenéis un ejemplo de una extensión del Traductor de Google dentro de Google Docs:

Los complementos en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google estarán disponibles para los usuarios con cuentas personales, así como para los clientes con Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, y planes sin fines de lucro.

Tenéis más información en workspaceupdates.googleblog.com.