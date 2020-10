AKASO Keychain, la cámara 4K más pequeña y portátil del mundo

View this post on Instagram

Aquí os muestro la nueva cámara de acción de AKASO , con 36 gramos de peso y excelente calidad de grabación. La presentarán oficialmente el día 29, pero ya la tengo en manos para mostrar lo que ofrecen. ángulo de 140 grados, una hora de grabación 4K a 30fps (60fps en 1080p), slow motion, loop mode… Se pueden realizar pedidos en https://igg.me/at/keychain-go su precio será de 99 dólares, pero tendrán 45% de descuento para las primeras fechas. #akaso #camara4k #4k