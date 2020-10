Facebook prueba la creación de mini redes sociales para comunidades de vecinos

Seguramente todos vosotros conocéis ya a NextDoor, la red social que comunica a vecinos entre ellos, permitiendo que se ofrezcan servicios, se hagan favores y se mantengan informados sobre la actualidad del barrio. Es una red en constante crecimiento, y a Facebook le gusta tanto la idea que quiere copiarla.

Facebook confirmó esta semana que está probando una nueva función que anima a los usuarios a publicar y compartir noticias en redes sociales en miniatura enfocadas en áreas geográficas pequeñas. Podremos crear perfiles especiales que comparten información limitada con vecinos, y Facebook usará los datos de ubicación para publicar anuncios «más relevantes».

Esta función se llama Neighborhoods, y de momento solo se está probando en Calgary, en Canadá.

Matt Navarra compartió capturas de pantalla de la función Neighborhoods en Twitter, y Jane Manchun Wong descubrió una versión anterior de la función en mayo. Un portavoz de Facebook confirmó la prueba a Bloomberg y dijo:

En la función Facebook anima a los usuarios a conectarse con los vecinos. Una vez pulsado el botón, tendremos que confirmar la ubicación para que coincida con nuestro área y luego crear un perfil limitado que se pueda ver por los que están cerca, incluso si no son amigos de Facebook.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡

h/t Leon Griggs / https://t.co/oHkIdU6nbC pic.twitter.com/OHYMW1ig9I

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020