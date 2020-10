Así serán las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web

Sabido es que en WhatsApp se encuentran trabajando desde hace un tiempo en la implementación de sus llamadas de audio y vídeo, hoy presentes únicamente en su edición móvil, también en su versión web.

La liberación de una nueva versión beta del cliente de esta app hermana de Facebook nos aportó recientemente algunas luces respecto al aspecto que tendrá eventualmente esta futura actualización.

Desde hace tiempo, WhatsApp dejó de perfilarse únicamente como una aplicación de mensajería de texto, al convertirse en una solución integral que combina una variedad de mecanismos prácticos de comunicación.

Aún encontrándose entre las funciones más apetecidas sus sistemas para entablar llamadas de voz o videollamadas, estas funcionaban exclusivamente desde la versión de WhatsApp para teléfonos móviles.

Con la llegada del nuevo modo multi dispositivos de este servicio, que presuntamente se encuentra a la vuelta de la esquina, una misma cuenta de WhatsApp podría utilizarse en más de un dispositivo a la vez, de forma independiente al móvil. Dicha transición permitiría ampliar el alcance de los mencionados canales de comunicación desde más dispositivos.

En el marco de este proceso de transformaciones, una nueva versión beta del cliente para ordenadores de esta popular herramienta de mensajería ya contaría con esta integración.

La noticia llega desde WABetaInfo, sitio especializado en esta aplicación, desde donde nos comparten un primer adelanto visual:

Los iconos de llamada de voz y videollamada aparecen en compañía de la etiqueta “Beta”. Captura: WABetaInfo.

La captura de pantalla que antecede este párrafo, nos muestra cómo lucirán eventualmente las notificaciones de recepción de una llamada desde el ordenador. Por su parte, la imagen del encabezado de esta nota ilustra cómo es la ventana que se despliega durante el desarrollo de las llamadas desde el ordenador. Se alcanza a apreciar que aquel recuadro emula de cierta forma la apariencia de los controles de una llamada realizada desde el móvil, lo que haría amigable el uso de esta función incluso para usuarios con poca experiencia.

De acuerdo al reporte, esta función llega a WhatsApp Web en su versión 2.2043.7, integrando de forma similar a la app móvil el soporte para ambos tipos de llamada, disponiendo de sus respectivos controles en la esquina superior derecha de barra de encabezado de cada chat.

Desde este sitio confirman también que la extensión de esta función al cliente de escritorio contempla de igual forma tanto a las llamadas regulares (entre dos personas), hasta las llamadas grupales, que al igual que en su versión móvil, soporta un máximo de 8 participantes, tanto sea en llamadas de voz o de vídeo.

Al no haber de por medio un anuncio oficial, no se conoce alguna fecha concreta para la formalización de este lanzamiento. Sin embargo, el informe de WABetaInfo señala que no habría que esperar tanto por su llegada a WhatsApp Web, probablemente en las próximas semanas.

Con estos cambios, sutiles en apariencia, pero muy potentes en cuanto a utilidad, WhatsApp tomará un nuevo rumbo que consolidará su liderazgo en el área de las comunicaciones cotidianas.

Dada su extensión, ahora proyectada bajo una óptica de carácter multiplataforma, este servicio de mensajería móvil, de propiedad de Facebook, se impulsará como una mejor alternativa ante aplicaciones como Skype o similares, que en su momento fueron la principal referencia para establecer comunicaciones desde un ordenador.

De acuerdo a sus propias estadísticas, WhatsApp acoge a cerca de 2.000 millones de usuarios alrededor del mundo. Por lo mismo, siempre que este salto sea implementado sin sobresaltos en el camino, sólo llegaría a reafirmar su posición de liderazgo en el área.