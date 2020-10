Un par de trucos para los impostores de Among Us

Among Us es uno de los juegos emblema de estos últimos meses de pandemia. Muestra de aquello es su amplia popularidad en Steam, las tiendas de apps móviles, redes sociales y plataformas de streaming.

En tiempos de confinamiento, este juego al ser de fácil acceso que acoge a varios usuarios por partida, sigue encontrándose entre los más preferidos. Por lo mismo, más de algún jugador se ha interesado en la búsqueda de algunos trucos para aplicar en Among Us.

Dentro de la dinámica de juego, el rol de impostor dentro de Among Us suele ser uno de los más apetecidos, pues la actividad de quien asume este papel es la que rige toda la actividad dentro de una partida. Los siguientes trucos pueden hacer diferente la experiencia al momento de jugar.

Impostor incógnito

Durante el desplazamiento de los personajes dentro del escenario del juego, estos pueden rastrearse en las cercanías, aún si no están directamente visibles, mediante sus etiquetas de nombre.

Existe un truco, útil principalmente para este mencionado rol de impostor, pero que en realidad es válido para cualquier participante: la posibilidad de ocultar el nombre con el que se ingresa a una partida. Al momento de registrar un nombre en el juego, el sistema exige obligatoriamente escribir algo, siendo imposible ingresar como identificación sólo caracteres en blanco con la barra espaciadora. La alternativa consiste en la utilización de un caracter especial, que sea invisible. Entre el catálogo de Unicode se pueden encontrar algunas opciones como los caracteres U+3164 y U+1160 (se pueden copiar desde los enlaces adjuntos), que también corresponden a espacios vacíos, pero al no formar parte los usualmente usados al escribir, no son omitidos por el filtro del juego en cuestión.

La aplicación de este truco no discrimina entre plataformas. Mientras el caracter a aplicar sea adecuadamente copiado al portapapeles, puede ingresarse indistintamente desde cualquier versión del juego.

Ya sea para dar una sorpresa a tus contrincantes —algo éticamente reprochable, si se analiza objetivamente el propósito del juego y las reglas del mismo—, o bien, si concertadamente entre amigos aceptan el reto de enfrentarse a un impostor totalmente camuflado, mediante el mecanismo descrito se puede prescindir del nombre de un jugador durante una partida, al menos mientras el sistema del juego continúe permitiendo esto.

Impostor eterno

Existe un mecanismo para ser siempre designado como impostor en las partidas de Among Us. Eso sí, este truco funciona únicamente en la versión para PC del juego, presuntamente gracias a un bug presente sólo en la edición dedicada a esta plataforma.

Para aprovechar este error, es necesario ingresar a una partida privada del juego y acceder al ordenador central, donde se debe seleccionar entre la lista de archivos que se despliega uno titulado “impostor”, que aparece en rojo.

Tras aplicar este procedimiento, tendrás asignado el papel de impostor en todas las partidas que se jueguen dentro de esa sesión.

A diferencia del truco anterior, al tratarse de un error puntual de una versión específica del juego y ante la eventual actividad inusual que esto pueda generar en la plataforma, es una cuestión de tiempo que desde Inner Sloth, los desarrolladores de Among Us, tomen medidas.

Si llevas un tiempo prolongado jugando, seguramente la inquietud por conocer algún truco surgió antes de que leyeras este artículo. Si ese es tu caso y aún no conocías estas opciones, e incluso, si recién estás comenzando tus búsquedas, todavía estás a tiempo de probarlas, pues desde Inner Sloth aún no se han pronunciado al respecto por ninguna de las dos, a pesar de lo populares que se han vuelto en los últimos días.