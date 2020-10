Por qué algunos creen que el 5G es perjudicial para la salud

La polémica del 5G y sus posibles efectos negativos en la salud del ser humano continúa siendo protagonista de artículos publicados en todo el mundo.

Ya sabemos que la quinta generación (5G) de la red de comunicaciones móviles celulares apoyará servicios revolucionarios que van desde sistemas de transporte autónomos, redes inteligentes, dispositivos conectados, fabricación inteligente, vehículos autónomos, telecirugía, y mucho más, todo gracias al hecho de que aumenta la velocidad, disminuye la latencia y permite un mayor número de dispositivos conectados al mismo tiempo en menos espacio.

Posición de la OMS

El problema es que la OMS sigue siendo poco clara con las recomendaciones, ya que insiste en que aún deben de hacerse más pruebas para llegar a una conclusión a la que podremos tener acceso en 2022, tal y como os comentamos en este vídeo. Aún así, la respuesta oficial de la OMS en estos momentos puede leerse en su página web desde febrero de 2020:

Hasta la fecha, y después de muchas investigaciones realizadas, no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a tecnologías inalámbricas. Las conclusiones relacionadas con la salud se extraen de estudios realizados en todo el espectro de radio pero, hasta ahora, solo se han llevado a cabo unos pocos estudios en las frecuencias que utilizará 5G […] Los niveles de exposición a la radiofrecuencia de las tecnologías actuales dan como resultado un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo humano […] no se anticipan consecuencias para la salud pública.

Es decir, deja claro que, hasta el momento, no se ha detectado ningún peligro, pero en la misma página indican:

La OMS está llevando a cabo una evaluación de los riesgos para la salud derivados de la exposición a radiofrecuencias, que cubre todo el rango de radiofrecuencias, incluido el 5G, que se publicará en 2022. La OMS revisará la evidencia científica relacionada con los posibles riesgos para la salud de la exposición a 5G a medida que se implemente la nueva tecnología y a medida que se disponga de más datos relacionados con la salud pública.

En contra de 5G

Esta conclusión abierta ha permitido que muchas instituciones y particulares especializados en la materia puedan emitir su opinión, y entre ellas tenemos algunas importantes:

Dr. Paul Ben Ishai, Department of Physics, Ariel University

Dada la amplia prueba de los efectos perjudiciales que surgen de la exposición a la radiación de RF de baja intensidad que emana de los teléfonos celulares e inalámbricos, es ilógico no instigar una revisión exhaustiva de la seguridad de la salud pública antes de permitir ciegamente que el Ministerio de Comunicaciones impulse el lanzamiento de 5G.

Buhari Shehu, Yusuf Mubarak, and Mohammed Mustapha, Nuhu Bamalli Polytechnic, Zaria, Nigeria

Artículo publicado en ijseas el 20 de septiembre de 2020

5G transformará nuestra forma de vida, pero a expensas de posibles riesgos para la salud como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, Enfermedad de Alzheimer, hipertensión, etc. Podemos concluir que las frecuencias más altas que utilizará 5G tienen más probabilidades de ser

más perjudicial para nuestra salud en comparación con las frecuencias más bajas, como tal, recomendamos el uso de frecuencias más bajas para compatible con 5G. […] Los organismos reguladores pueden considerar cambiar de la actual estática a dinámica asignación de espectro. NOMA también se puede utilizar para mejorar la eficiencia espectral de las frecuencias más bajas […] necesitamos una comparación entre el consumo de energía de 5G y el ahorro de energía de 5G.

New York Times

En el New York Times también han tratado el tema. Lo hicieron con un informe titulado “The 5G Health Hazard», y se pueden leer opiniones contrarias sobre el tema. Por un lado tenemos conclusiones no científicas sobre el tema, y tuvieron respuestas clave de la comunidad. William J. Broad, en su informe publicado el 16 de julio de 2019, criticó al Dr. Bill P Curry por no considerar el llamado «Efecto protector de la piel humana». Mientras que Bill P Curry habla sobre «Absorción de microondas en el cerebro y defiende que los campos electromagnéticos probablemente sean un grave peligro para la salud, Broad culpa al Dr. Curry por no considerar la baja penetración de las altas frecuencias y, por tanto, no prestar atención al efecto de blindaje de la piel del ser humano.

Su análisis no reconoció el efecto protector de la piel humana. A frecuencias de radio más altas, la piel actúa como una barrera, protegiendo órganos internos, incluido el cerebro, por exposición. La piel humana bloquea frecuencias de luz solar, incluso más altas.

La respuesta incluye:

[…] los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de frecuencia 5G ataca las células vivas de la piel y pueden dañarlas gravemente. Además, afirmar que «la piel humana bloquea las frecuencias aún más altas de la luz solar» es un error, porque aunque la piel bloquea la luz solar, esta exposición aumenta el riesgo de cáncer de piel.

Hay otras opiniones relacionadas con 5G y Covid-19

Entramos ahora en el mundo de la fantasía.

De hecho hay dos tipos de conspiración asociados con 5G-COVID-19. Una versión sugiere que la radiación de 5G reduce el sistema inmunológico, lo que lo hace más susceptible al virus (Shultz, 2020). La idea de que cierta exposición pueda debilitar la inmunidad general parece compartir algunas similitudes con la afirmación anterior de que la exposición sostenida a los campos electromagnéticos podría causar cáncer.

Esta línea de pensamiento ya estaba presente en los círculos anti-5G y simplemente se amplificó cuando la pandemia surgió como un nuevo vector de riesgo (Asher Hamilton, 2020a).

La segunda y más prominente conspiración argumenta que 5G causa directamente COVID-19. Hay una serie de variaciones en torno a esta teoría de la conspiración. Entre los más notables de ellos son las afirmaciones erróneas de que COVID-19 es una pandemia inventada para encubrir los daños efectos de la radiación 5G (Asher Hamilton, 2020a) y que COVID-19 emergió de Wuhan porque había «sido la ciudad del conejillo de indias para 5G» (Adams, 2020). Incluso versiones más fantásticas de esta teoría afirma que la pandemia fue «diseñada por [. . .] Bill Gates, en un esfuerzo por despoblar un planeta superpoblado ”(Davidson Sorkin, 2020; Wilson, 2020).

Defensa de 5G

De todas las teorías que han ido apareciendo, ninguna de ellas confirmada, nos quedamos con la mostrada en el artículo The Impact of 5G network on Human Health, publicado por Enxhi Shkurta, del Departamento de Teoría de la señal de la UPC, Barcelona, junto con Maria Ntemiri, de la Lancaster University (UK) y Burak Karabulut, de la Bilkent University (TR).

En el artículo indican que se cree que la 5G es dañina por el siguiente motivo:

Para que logre su objetivo de rendimiento esperado en términos de capacidad, tiene que depender de varias tecnologías y técnicas como la densificación, MIMO (sistema con múltiples antes para transmitir y recibir) y mmWave (parte específica del espectro de radiofrecuencia entre 24GHz y 100GHz, con una longitud de onda corta), entre otras. Esto implica que, dado que las tecnologías actuales no se están desmantelando, la exposición a los campos electromagnéticos aumentará. El principal efecto de mmWave en el cuerpo humano es un aumento de temperatura que puede ser peligroso de muchas formas diferentes con respecto al efecto de calentamiento en los ojos, los tejidos de la cabeza y la piel.

Pero dejan claro que 5G no debería ser motivo de preocupación, ya que las evidencias actuales no muestran ningún daño. mmWave tiene alta reflexión en la piel, tejidos y huesos, principalmente húmedo. Lo comentan en el artículo de la siguiente forma:

Dado que las dos primeras capas de la piel tienen alto contenido de agua, 15-40% (epidermis) y 70-80% (dermis), incluso aunque la epidermis permita la penetración de mmWave, se absorberá en la dermis, sin riesgo para el tejido. La piel es segura además, considerando que a 60 GHz, el 30-40% de la potencia incidente es reflejada en la superficie de la piel. El flujo de sangre en la piel difunde el calor causado por mmWave. Los ojos se consideran vulnerables a los efectos de ondas milimétricas. No obstante, los experimentos que utilizan radiación mmWave de 60 GHz en los ojos de los primates humanos no mostraron daños oculares.

Por otro lado las antes de sistemas MIMO masivos usan muy baja potencia. La potencia por antena es inversamente proporcional al número de antenas. Esto provoca una reducción considerable de la potencia de transmisión. El MIMO masivo dará como resultado la reducción de la distancia de seguridad, allanando el camino para 5G.

Por último, si tenemos en cuenta lo que se entiende por Posiblemente cancerígeno, podemos leer lo que dice la OMS sobre el tema:

«Posiblemente cancerígeno» se explica como «evidencia limitada de carcinogenicidad” y cuando se comprueban otros elementos del grupo 2B, se puede ver que el café y las verduras en escabeche también están allí.

Conclusión, se puede decir que la sobreexposición a cualquier red puede ser potencialmente dañina, pero eso no es algo único del 5G.