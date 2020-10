Qué es y cómo se usa Samsung Dual Audio en móviles Samsung

Por si no lo sabías, los móviles fabricados por Samsung cuentan con una interesante función que permite a los usuarios compartir audio desde un solo dispositivo Samsung a dos auriculares inalámbricos: esta lleva por nombre Samsung Dual Audio.

Para entrar en materia, Samsung Dual Audio permite a las personas conectar no uno si no dos auriculares Bluetooth (dos pares distintos) a un mismo móvil de la marca, algo que no está disponible en todas las marcas de forma nativa. Así, la función aporta una experiencia de escucha o visualización sincronizada que, seguramente en más de una ocasión hemos necesitado. Así podrás activarla.

La función dual de Bluetooth realizó su debut hace ya unos cuantos años, precisamente en 2017, cuando salieron al mercado los Samsung Galaxy S8 y desde entonces ha sabido mantenerse en los otros móviles que ha sacado la marca desde entonces.

Cómo se utiliza la herramienta de Samsung Dual Audio

Ahora bien, para poder aprovechar las bondades que ofrece esta herramienta de Samsung, primero se deberá emparejar cada par de auriculares con el móvil en cuestión. El procedimiento a seguir es el siguiente:

– Ingresa a los ajustes de tu móvil y ve directamente al apartado de Conexiones.

– Toca la pestaña del Bluetooth y actívalo.

– Procede a emparejar los dos dispositivos Bluetooth (en nuestro caso utilizamos unos auriculares y un equipo de sonido).

– Una vez hecho eso tendrás que acudir al panel de notificaciones y pulsar en Medios.

– Selecciona los dispositivos que quieres usar y listo. Ya después puedes deshabilitar la función desde la pestaña de Medios.

En general es más que interesante lo que ofrece este Dual Audio, ya que os permitirá compartir música con otra persona, sin necesidad de prestarle tus auriculares, lo que siempre es algo tedioso. Además, el programa presenta una ventaja que es ajustar de manera manual los niveles de volumen de cada par de auriculares, para que cada persona pueda escuchar la música o el contenido que sintonicen al volumen que más le plazca, esto sin incomodar a la otra parte, lo cual ciertamente se agradece.