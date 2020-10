Así puedes buscar cualquier canción en Google con solo tararear, silbar o cantarla

El equipo de Google anunció una serie de novedades que están llegando al buscador gracias al potencial de la IA. Y una de estas nuevas funciones promete buscar cualquier canción con solo tararearla, silbarla o cantarla.

Esta función ya está disponible tanto en la app de Google como en el Asistente, en iOS y Android. ¿Quieres intentarlo? Solo tienes que ir al buscador o abrir el Asistente de Google y preguntar algo así como “¿Cuál es esta canción” o pulsar sobre la opción “Buscar una canción”.



Verás que en la ventana del buscador aparece “Escuchando…”, así que es el momento de mostrar tus habilidades cantando un pedacito de la canción, tarareando o silbando durante unos segundos.

LA IA buscará coincidencias analizando miles de canciones en tiempo real para encontrar la canción que estás buscando. Y no te preocupes, que no importa si cantas mal o tu tarareo no tiene el tono perfecto, ya que no es un factor para la eficacia de este modelo de aprendizaje automático.

El algoritmo convierte tu tarareo en una secuencia numérica, tal como menciona el equipo de Google, para iniciar la búsqueda:

¿Entonces, cómo funciona? Una forma fácil de explicarlo es que la melodía de una canción es como su huella digital: cada uno tiene su propia identidad única. Hemos creado modelos de aprendizaje automático que pueden hacer coincidir su tarareo, silbido o canto con la «huella digital» correcta.

Luego te mostrará una serie de resultados de búsquedas organizados por porcentaje de coincidencia. Verás el nombre de la canción, artista y %. Y por supuesto, tendrás el enlace para escuchar las canciones sugeridas. Así de simple.

Así que ya no importa si no te acuerdas el nombre del artista o la letra de la canción, la IA de Google podrá detectar la canción que traes en la cabeza con solo recurrir al buscador.