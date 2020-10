Huawei podría vender Honor para evitar el bloqueo

Los últimos teléfonos y tabletas de Huawei son una maravilla tecnológica, pero el bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos, que le impiden tener los servicios de Google, hace que no pueda ser un objeto de deseo de muchos consumidores.

Sin Google hay muchas aplicaciones que no funcionan, no solo las propias de la gran G, como Google Maps o Google Fotos que, aunque pueden ejecutarse desde el navegador, no se integran como en otros móviles.

El caso es que Honor es de Huawei, y el bloqueo afecta también a estos móviles famosos por tener una excelente relación entre calidad y precio, y según informes, Huawei busca su venta para evitar el bloqueo.

Lo informa Reuters, medio que dice que está negociando para vender parte del negocio de Honor, seguramente a Digital China Group Co Ltd, principal distribuidor de estos teléfonos en China, por un precio de unos 3.200 millones de euros. Otros interesados podrían ser TCL o Xiaomi.

Lo que está a la venta, por lo visto, es la marca de Honor, el sector de smartphones, las ventas online, la tecnología y la logística.

Lo que no se sabe es si, después de la operación, Estados Unidos bloquearía también a Honor, por lo que la venta no habría tenido el éxito deseado.

En total hablamos de un 26% del total de teléfonos de Huawei, un porcentaje realmente impresionante, por lo que está claro que en el contrato deben de tener en cuenta todas las posibilidades sobre un nuevo bloqueo por parte de la administración Trump.

Por otro lado, recordemos que Estados Unidos está en época de elección, y que un cambio de presidente podría cambiar este escenario, por lo que seguramente no se realizará ninguna venta hasta no saber qué pasará con el panorama político internacional.