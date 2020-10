YouTube Music suma funciones que facilitan ver contenidos desde el TV

Google está implementando una serie de actualizaciones que facilitarán a los usuarios ver sus contenidos de YouTube Music en los Smart TV.

El equipo de Google ya lanzó en agosto la app de YouTube Music para Android TV. Si bien no encontramos grandes novedades en esta app dedicada, ahorra tener que entrar a la sección “Música” en la app de YouTube. Ahora está abordando la experiencia de los Smart TV de lleno con nuevas funciones para visualizar contenidos de YouTube Music.

Por ejemplo, los usuarios podrán acceder a toda su biblioteca (listas de reproducción, Me gusta, etc) de YouTube Music en cualquier Smart TV desde la pestaña “Música” de la app YouTube TV. El equipo de Google ha tratado de mantener atractiva esta sección para asegurar la experiencia desde el TV, así que los usuarios encontrarán gráficas a todo color adaptadas a la pantalla de la TV que corresponden a los álbumes, recomendaciones, listas de reproducción, etc.

Por otro lado, también hay actualizaciones para aquellos dispositivos que corren con Android TV. En este caso, las actualizaciones se centran en ofrecer nuevas funciones que mejoran la experiencia de visualización y reproducción de los contenidos.

Los usuarios podrán ver desde el TV todo el contenido que han subido a su biblioteca desde el PC y tendrán una nueva sección de YouTube Music en la pantalla de inicio de Android TV para ver contenidos o reproducirlos sin abrir la app. Y por otro lado, YouTube Music integra una nueva interfaz optimizada para el TV en el reproductor con más información sobre el título y el artista, entre otros detalles.