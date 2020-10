Amazon presenta nueva app de Realidad aumentada

La realidad aumentada en el mundo de la logística tiene mucho sentido, ya que escanear un código de una caja y ver información de lo que hay dentro es mucho más efectivo que abrirla y cerrarla de nuevo o llamar a alguien para saber de dónde proviene o que pasos ha dado hasta llegar ahí.

Amazon lo sabe, y ahora ha lanzado una nueva aplicación de realidad aumentada que funciona con códigos QR en las cajas de envío de la empresa para crear experiencias de RA «interactivas y compartibles».

En este caso los códigos no son para gestionar su logística, de momento, y sí como una forma divertida de reutilizar sus cajas de Amazon hasta que las tiremos a la basura correspondiente.

En las capturas vemos diferentes cajas de Amazon con actividades diferentes para la experiencia de RA. Desde calabazas que saltan a alas de murciélago, pasando por pequeños coches azules que aparecen en la pantalla del móvil, todo parece estar orientado al entretenimiento.

En la descripción indican:

Amazon AR Player presenta experiencias de realidad aumentada interactivas y compartibles. Descarga la aplicación, apunta la cámara de tu dispositivo móvil al código QR en una caja de Amazon y sumérgete en la realidad aumentada. La realidad aumentada es una forma divertida de reutilizar tus cajas de Amazon hasta que estés listo para tirarlas a la papelera de reciclaje.

Está disponible en la App Store de iOS y Google Play, y no ofrece ninguna otra funcionalidad si no se usa junto con una caja de Amazon que admita los nuevos códigos QR, algo que solo hay de momento en Estados Unidos, por eso la app no está habilitada en todos los países.