El Piano Online de Google que podemos compartir con los amigos

Pianos online hay muchos en Internet, así como cursos muy efectivos que ayudan a aprender a tocar sin tener que pagar profesores particulares. Entre los cursos online que más me gustan están Simply Piano y Yousician Piano, por cierto, por si os animáis a comenzar con el tema.

El caso es que hay otros pianos online que no tienen tantas ambiciones, y uno de ellos sale de la fábrica de experimentos de Google.

Se trata de un piano compartido que podemos usar directamente en este enlace, tanto en web como en móviles. Podemos crear una sesión privada copiando el enlace correspondiente (cada vez que entramos se genera un enlace nuevo) y enviarlo a otras personas para que puedan tocar al mismo tiempo que nosotros.

Se aceptan hasta 10 personas de forma simultánea, personas que pueden tocar o simplemente escuchar lo que otros están tocando.

Además de poder tocar las teclas con el ratón, podemos hacerlo también con la segunda fila de teclas del teclado (algo no posible desde el móvil, claro, donde tocar este piano es un infierno debido al pequeño tamaño de las teclas), y en la sección de configuración podemos desde especificar si queremos mostrar iconos y nombres de letras hasta cambiar el nombre de las notas (C, por Do, y cosas así).

En la parte inferior es posible determinar el tipo de sonido generado, ayudando así a cambiar de estilo de vez en cuando por si veis acercarse a la diosa monotonía.

Un buen experimento que puede ayudar a pasar el rato y aprender a tocar un poco.