CloudApp, para crear grabaciones y capturas de pantalla, estrena las anotaciones en vídeo

CloudApp, la plataforma colaborativa de nivel empresarial, especializada en las grabaciones de pantalla en vídeo, en la creación de capturas de pantallas y en la creación de GIFs animados con repetición en bucle, facilitando la transmisión de ideas, puntos de vistas o conceptos dentro de los flujos de trabajo de las diferentes compañías o hacia otras personas, acaba de lanzar la función de anotaciones en vídeo.

Según comenta Scott Smith en ProductHunt, los usuarios podrán ser capaces de realizar anotaciones en sus vídeos, en los que podrán combinar la imagen de pantalla con la del rostro, pudiendo incluir desde objetos ya predefinidos, como flechas u otros objetos, hasta la realización de dibujos a mano alzada, según sus necesidades, utilizando desde colores predeterminados hasta colores personalizados mediante valores hexadecimales, estableciendo que los objetos o dibujos incluidos puedan estar bien por un segundo, o por cuatro segundos, o bien que estén siempre disponibles durante la duración de los vídeos.



Una vez finalizadas las anotaciones necesarias, los usuarios obtendrán un enlace para compartir rápidamente con otros miembros de una misma compañía o bien con cualquier otra a la que se le quiera transmitir algo de forma más clara.

Según Smith:

He estado usando esto durante un mes y me encantó cómo me ayuda a ser mucho más claro en mis videos y cuánto tiempo me ahorra intentar responder una pregunta, mostrar un error o hacer una demostración de algo.