4 hábitos que pueden estar perjudicando la batería de tu móvil

Uno de los aspectos más importantes a la hora de decantarse por un smartphone independientemente de la marca, es el apartado de la batería y la autonomía que esta pueda brindar.

Este es un elemento bastante imprescindible del móvil, ya que un uso inadecuado del mismo puede lograr que la propia vida útil de la batería se vuelva cada vez menor y se pueda estropear más rápido. Por este motivo, vamos a explicarte cuáles son los 4 hábitos más frecuentes que por desgracia, pueden llegar a perjudicar la batería de vuestro móvil hasta acabar con ella mucho antes del promedio de vida útil.

Utilizar cargadores de baja calidad

En ocasiones puede ocurrir que por no comprar directamente un cargador original, se recurre a opciones de segunda mano, de baja calidad o que no son originales, siendo este uno de los peores errores que podemos cometer. Y aunque hay algunas opciones y marcas que, en teoría ofrecen un rendimiento más que similar a los cargadores originales, lo recomendable es pasar de esas ofertas e ir a lo seguro, aunque nos pueda llegar a costar un poco más de dinero.

Cargar el smartphone en lugares con altas temperaturas

Si bien es verdad que la temperatura ambiente ideal para cargar un móvil está entre los 24-25 grados centígrados, no siempre es fácil conseguir una habitación o un lugar especial que disponga dicha temperatura, aún más en temporada de verano. Siendo así las cosas, lo más lógico es que bajo ninguna circunstancia dejemos cargando el móvil bajo el sol directo ni en habitaciones donde haga mucho calor para evitar posibles daños en el área de la batería.

Cargar el móvil todas las noches

No se debe hacer sufrir a la batería de nuestro móvil, punto y final. Este puede que sea el hábito más frecuente que realizamos las personas que disponemos de smartphones, pero hay que tener bien en claro que dejar cargando el móvil durante la noche no es una de las mejores cosas que podemos hacer, esto si lo que queremos es conservar la vida útil al máximo de nuestra batería.

Si, puede que sea lo más cómodo ya que realmente es el único momento del día en el que no estamos utilizando el móvil, pero hay constancia de que esta acción puede estropear la batería con el paso del tiempo o hasta provocar incidentes, lo cual es bastante remoto pero nunca se sabe que pueda suceder.

Manipular la propia batería

Por último, llega el que tal vez sea el hábito menos común en general, pero aunque la mayoría de los móviles actuales no disponen de baterías extraíbles, hay algunos modelos que sí que las tienen. No obstante, lo más recomendable e ideal es no tocar, modificar o extraer la batería, a menos que sea algo completamente necesario. De esta manera lograremos que la misma no se desgaste o se dañe, mientras que aumenta su esperanza de vida útil.