El Asistente de Google ahora permite controlar aplicaciones de Android

Una interesante actualización está llegando al Asistente de Google que permitirá controlar apps de terceros mediante comandos de voz.

Así que podrás realizar acciones específicas o búsquedas en determinadas apps utilizando tu voz desde el Asistente con el clásico “Ok Google”. Por ejemplo, podrás reproducir música, buscar perfiles de usuarios, pedir comida, etc.



En esta primera etapa, esta nueva dinámica del Asistente de Google funciona solo en inglés en más de 30 aplicaciones. Entre ellas, Twitter, eBay, Etsy, Spotify, Mint, Snapchat, Walmart, entre otras. Y por supuesto, las apps de Google.

Algunos ejemplos:

– Twitter: “Hey Google, check news on Twitter”

– Spotify: “Hey Google, find Motivation Mix on Spotify”

– Snapchat: “Hey Google, send snap with Cartoon Lens”

– Nike Run Club: “Hey Google, start my run with Nike Run Club”

– Etsy: “Hey Google, search for candles on Etsy”

– Postmates: “Hey Google, order a smoothie on Postmates”

– Mint: “Hey Google, check my accounts on Mint”

– MyFitnessPal: “Hey Google, log a berry smoothie on MyFitnessPal”