YouTube prueba una nueva dinámica para frenar los comentarios ofensivos

YouTube está probando una nueva dinámica para frenar los comentarios ofensivos en la plataforma.

Si bien cuenta con algunas opciones de moderación, ahora quiere apostar a una dinámica diferente tratando de persuadir a los usuarios para que no publiquen comentarios ofensivos.



Para ello, aplica una dinámica similar a la que vemos en Twitter, Facebook o LinkedIn, que invitan a los usuarios a reflexionar antes de publicar el contenido. En el caso de Twitter y Facebook como una herramienta para erradicar la desinformación, y LinkedIn para frenar los mensajes de acoso.

Siguiendo esta línea, YouTube mostrará un mensaje emergente a modo de recordatorio cuando detecte que un comentario tiene palabras ofensivas. Este animará al usuario a editar el comentario antes de publicarlo. Y como no se trata de una herramienta de moderación, sino que se utilizará a modo de sugerencia, no impedirá que el usuario publique el comentario original.

Así que el usuario será quién decidirá si prestar atención a este tirón de orejas o no. Por supuesto, esta dinámica no lo exime de responsabilidad. YouTube puede eliminar el comentario publicado cuando detecte que infringe sus políticas y normas de Comunidad. El equipo de Google reconoce que este nuevo sistema no detectará al 100% todos los comentarios abusivos, pero puede ayudar a fomentar el respeto en la comunidad de YouTube.

Por el momento, esta prueba es parte de las funciones experimentales de YouTube, así que dependerá del feedback de los usuarios para que evalúen si resultará efectiva implementarla de forma oficial.