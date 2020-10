Twitter permitirá seguir varias cuentas a la vez desde el móvil

Twitter continúa presentando novedades para hacer más cómoda y llamativa la experiencia para quienes usen la plataforma para informarse e interactuar con otors usuarios de la misma.

La dinámica empleada para gestionar las cuentas que se siguen a través de esta red será la que en esta ocasión será objeto de nuevas modificaciones, mediante la implmentación de un mecanismo que permitiría seguir nuevas cuentas en lote desde el móvil.

Los usuarios de Twitter que manejen su cuenta a través de la app para Android, podrán optar, de momento si forman parte de un selecto y aleatorio número de usuarios, a una herramienta dentro de la plataforma que permite seguir cuentas mediante lotes, en lugar de hacerlo individualmente.

Now testing on Android: You may see a suggestion to follow a group of relevant accounts on the profile page of someone you just followed. You can instantly add all the accounts with a single tap and easily remove the ones you don’t want to follow. pic.twitter.com/fayS9uIFvV

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2020