EOS-X Space, la nueva compañía española de turismo espacial

Cuando hablamos de turismo espacial parece que siempre estamos hablando de las grandes superpotencias llevando al espacio a los grandes millonarios, pero no hace falta ir muy lejos para ver una empresa especializada en el tema. Hace pocas horas se presentó públicamente la empresa EOS-X Space, una compañía que pretende llevar a 10.000 personas al espacio antes de que termine la década. La cápsula podrá llevar a un máximo de 5 pasajeros por vuelo, y subirá hasta 40km, suficiente para ver el color de la atmósfera y la curvatura del planeta. Se trata de una cápsula presurizada que evita tener que usar traje espacial, y prometen que no habrá aceleraciones importantes, por lo que cualquiera podría hacerlo sin necesidad de prepararse físicamente. A diferencia de la experiencia ofrecida por Blue Origin, Space X o Virgin Galactic, que solo dura unos minutos, EOS-X Space promete experiencias de varias horas. El fundador de la empresa es Kemel Kharbachi, quien comenta que en el proyecto trabajan ingenieros españoles con más de 30 años de experiencia en el sector aeroespacial. Cuentan con socios e inversores de diversos sectores, y creen que podrán hacer el primer vuelo de prueba, con tripulación, ya en 2021. Después de las pruebas comenzarán a preparar el primer vuelo comercial, que está previsto para 2023, y que se cree que podría llegar a las 5 horas de duración. El proyecto contará con varias bases en diversos puntos del planeta, pero aún no han dado más detalles sobre ellos. Para subir usarán un globo con Helio, un globo no reutilizable que se reciclará cuando llegue al suelo. De momento, claro, no han divulgado precios, pero podéis estar al tanto en su web, eosxspace.com. #eosxspace #turismoespacial #espacio