Detalles de pierna biónica de código abierto ahora disponible gratis online

Hace algo más de un año vimos el vídeo de una pierna biónica cuyo diseño y construcción se liberarían para que cualquiera pueda crearla «en el taller de su casa». Ahora, los detalles sobre el diseño y las pruebas clínicas de dicha pierna biónica de código abierto están disponibles gratuitamente en línea.

El objetivo es que los investigadores puedan crear y probar nuevas prótesis seguras y útiles a partir de esta base.

Diseñar rodillas, tobillos y piernas biónicas en general no es algo fácil, hay que definir sistemas de control seguros y confiables que tengan en cuenta diferentes de movimiento, desde caminar a subir rampas o escaleras. Para crear estos sistemas de control es necesario hacer muchas pruebas antes, y muchos grupos de investigación no tienen acceso a prótesis de piernas para realizar pruebas. Como tal, tienen que construir uno propio, que es caro y requiere mucho tiempo, o depender de las pruebas virtuales, que pueden no emular adecuadamente situaciones de la vida real.

Ahí es donde entra Open Source Leg, proyecto ya publicado en la revista Nature Biomedical Engineering. Junto a la extremidad artificial hay guías paso a paso que se pueden copiar de forma gratuita y que están destinadas a ayudar a los investigadores que buscan ensamblarla o pedir piezas para ella.

Han creado también videos que ilustran cómo construir y probar el hardware y han desarrollado un código para programar la prótesis para caminar usando un sistema de control preliminar.

El diseño de la nueva prótesis usa motores eléctricos sin escobillas desarrollados para la industria de los drones, y eso ayuda a tener un control más eficiente y preciso, con movimientos más parecidos a los humanos. Gracias a ellos las baterías de la prótesis podrían ser más pequeñas.

La pierna biónica pesa solo 4 kilogramos. Fabricarla cuesta entre 10.000 y 30.000 dólares, mucho menos que las prótesis motorizadas disponibles comercialmente, que cuestan hasta 100.000 dólares.

Podéis consultar más detalles sobre ella en opensourceleg.com