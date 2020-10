Europe Geography Quiz, juego gratis de geografía de Europa

Si eres un entusiasta de la geografía y te gusta poner a prueba tus conocimientos en esta rama, entonces Europe Geograpghy Quiz es el juego que complacerá tus expectativas y te ofrecerá un nivel de desafío que te mantendrá entretenido.

En este sentido, Europe Geography Quiz ha sido diseñado por Z Creative Labs quien tiene planeado lanzar a futuro nuevas versiones en las que se presenten otras regiones donde, de momento, son 45 los países europeos que forman parte de la dinámica ofrecida por este juego.

Lo leemos en microsiervos, donde comentan algunas ventajas:

Aspecto llamativo y limpio Ausencia de publicidad y elementos distractores que puedan interferir con nuestra experiencia al momento de jugarlo. Buen funcionamiento Presencia de dos niveles: uno de 4 minutos y 2 pistas (fácil) y otro de 2 minutos y una pista (difícil).

Sin embargo, como no todo lo bueno siempre es perfecto, Europe Geography Quiz está completamente en inglés, lo cual podría representar una limitante para aquellos jugadores que no dominen el lenguaje, aunque estamos seguros que esto no representará una razón de peso para que perderse la oportunidad de experimentar lo bueno que ofrece este juego.

Y es que, no cabe duda que Europe Geography Quiz es un juego que nos vendrá muy bien para pasar el rato y tratar de descifrar la ubicación de cada país, lo cual puede resultar difícil de lograr en otros juegos que poseen un mapa más pequeño.