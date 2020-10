Google acaba con DayDream, su plataforma de Realidad Virtual

Aunque ya se veía venir, ahora es oficial, la plataforma de Realidad Virtual de Google pasa a mejor vida, formando parte del enorme cementerio de la compañía.

DayDream era una plataforma que prometía bastante, acercaba la Realidad Virtual a usuarios de Alemania, Australia, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, la India, Italia y Reino Unido con visores específicos y móviles compatibles.

No todos los móviles podían usarse, solo los que disponen de pantallas de alta resolución, gráficos fluidos y sensores de gran precisión, pero los visores eran baratos y sencillos de conseguir. Solo era necesario un visor y un controlador compatibles, por ejemplo, Daydream View, un conjunto de visor y controlador para experimentar una RV inmersiva de gran calidad.

Una vez teníamos el kit, podíamos ver películas, jugar, explorar… igual que podemos hacer con las gafas de Oculus o las de HTC Vive, por poner dos ejemplos.

El caso es que, mientras en las sección de soporte en castellano no dan aún la información, en la de inglés ya lo dejan claro: El software Daydream VR ya no es compatible, no recibirá más software ni actualizaciones de seguridad.

Así es, Google ya no admite la aplicación Daydream VR y es posible que no funcione correctamente en algunos dispositivos con Android 11 o posterior.

Aún así dejan claro que muchas de las aplicaciones y experiencias de terceros dentro de Daydream pueden seguir estando disponibles como aplicaciones independientes en Google Play Store.

Por otro lado, las gafas Daydream View ya no están a la venta.