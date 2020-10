Roblox prepara su camino para la bolsa, valorada en 8.000 millones

Roblox es una fiebre en el mundo de los juegos, principalmente juegos infantiles. Se trata de una plataforma en la que podemos diseñar juegos para que otras personas disfruten de ellos, y tiene tanto éxito que podría estar valorada en 8.000 millones de dólares.

Durante los últimos años su crecimiento ha sido impresionante, y los informes, aún no confirmados por la empresa, indican que la compañía planea salir a bolsa a principios del próximo año, siempre según un informe publicado por la CNBC.

CNBC dijo que Roblox está trabajando con bancos de inversión para prepararse para salir a bolsa en el mercado de valores de EE. UU. La compañía recaudó más recientemente 150 millones en fondos de riesgo de Andreessen Horowitz en un acuerdo anunciado en febrero.

Está claro que la industria del juego es uno de los pocos sectores a los que le va bien en la pandemia. Las acciones de Unity han subido más del 60% desde que comenzaron las operaciones, y los chavales que crearon Among Us aún no se creen lo que está pasando con ellos.

Aún no se sabe si Roblox pasará por una OPI tradicional o una cotización directa. En una cotización directa, no se venden nuevas acciones, y los bancos suscriptores no influyen en el precio, a diferencia de una OPI.

El CEO Dave Baszucki fundó Roblox en 2004. Desde Roblox podemos crear personajes tipo Lego y crear juegos rudimentarios para niños. Cuentan ya con más de 115 millones de usuarios activos mensuales que juegan 1,5 mil millones de horas de juegos por mes. Roblox comparte los ingresos con los creadores de juegos, lo que permite que los estudiantes de secundaria y los adultos jóvenes se conviertan en millonarios si han logrado juegos de éxito (como el de los cerditos asesinos).

Crear juegos está de moda, y no hace falta ser un gran estudio para crear el próximo gran éxito.