Google Meet presenta encuestas y Preguntas y Respuestas en videollamadas

Continúan las novedades en Google Meet, pensadas para comerle cachito a Zoom y poder así transformarse en la app de videoconferencia más usadas del mundo.

A partir del 8 de octubre, lanzarán dos funciones muy solicitadas en Google Meet para ayudar a conectarse e interactuar con las personas en las videollamadas: preguntas y respuestas y encuestas.

Estará disponible para clientes de G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise y G Suite Enterprise for Education, peor no para clientes de G Suite Basic, G Suite for Education y G Suite for Nonprofits.

La idea es que los participantes hagan preguntas sin interrumpir el flujo de la reunión. Podemos usar encuestas para capturar rápidamente los comentarios de los participantes en una llamada, de forma que ellos pueden ir opinando mientras escuchan al profesor, por ejemplo, o para identificar temas que necesitan más discusión.

La parte de Preguntas y respuestas en Meet ofrece una manera fácil de involucrar mejor al público y ayudarlo a obtener respuestas a sus preguntas, tanto en el trabajo como en la escuela. Los educadores pueden usar Preguntas y respuestas como una forma estructurada para que los estudiantes hagan preguntas sobre el contenido de la clase y obtengan respuestas de los maestros. Las empresas pueden usar Preguntas y respuestas para ayudar a que las reuniones sean más inclusivas, brindando a todos la oportunidad de hacer preguntas. En el sector de la educación,

los profesores pueden hacer preguntas a los estudiantes remotos para asegurarse de que están absorbiendo el material.

Tanto los anfitriones como los moderadores de reuniones pueden activar fácilmente el envío de preguntas.

En las encuestas, los moderadores pueden configurar varias preguntas, visibles solo para ellos, y lanzar la encuesta cuando sea oportuno durante la llamada.

Una vez que se cierra una encuesta, los anfitriones de la reunión recibirán un informe con el recuento de los resultados para que sea más fácil volver a consultar y tomar medidas.

Por desgracia no estará para todos, pero quien sabe, igual se amplía su visibilidad con el tiempo.