CodedArena, para aprender a programar jugando, tanto en la escuela como en casa

Después de una semana jugando a codedarena mientras aprendo las bases de Python, ya puedo dar mi opinión sobre este proyecto que, nacido en España, tiene todos los ingredientes para conquistar el mundo.

Se trata de una plataforma web en la que los jugadores pueden ir realizando misiones programando en Python, y la forma de hacerlo es realmente atractiva, tal y como muestro en este vídeo:



Como veis, podemos comenzar aprendiendo a devolver valores que nuestro personaje tendrá que «decir en voz alta» para superar los diferentes niveles. A medida que avanzamos, vamos descubriendo las funciones, las variables y muchos otros conceptos del mundo de la programación.

El editor está incrustado en la plataforma del juego, así como la consola que devuelve los errores. Todo está ambientado en una historia interesante, y es posible llegar muy lejos en poco tiempo, dependiendo de la habilidad del jugador con el mundo del código.

La idea, tal y como me presentó Jordi Rubio, CEO de Coded People, es ofrecer a los alumnos un proyecto que les permita aprender a ritmos diferentes. Enseñar programación en las escuelas no es sencillo, ya que mientras uno aún no entiende lo que es una variable, el otro puede estar ya pensando en clases y objetos. Con un juego de este tipo cada uno puede ir desarrollando sus habilidades a su ritmo, y solicitar la ayuda del profesor cuando sea necesario.

Aunque el objetivo principal es ofrecer la herramienta a las escuelas, por un precio fijo mensual por alumno, también podemos disfrutarla desde casa, sin estar vinculado a ningún centro educativo. En la página de acceso tenemos la posibilidad de probarlo de forma gratuita durante varios días, así como identificarnos como alumno o profesor.

Un punto muy atractivo de la plataforma son los concursos y eventos que se realizan, competiciones para animar a los jugadores a mejorar sus personajes antes de la batalla. Al estar todo basado en código, se pueden hacer desde condicionales a definiciones de habilidades que pueden alterarse en función del escenario en el que nos encontremos.

Una gran idea que podría ayudar a muchos niños a entrar en el mundo del código de forma natural y entretenida.

Podéis entrar en codedarena.com y ver los detalles.