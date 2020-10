Así son los auriculares True Wireless SOUNDFORM de Belkin

Belkin es una conocida marca, de hecho Belkin International se compone de tres marcas, Belkin, Linksys y WeMo, cubriendo desde dispositivos de audio de Belkin, a routers de Linkedin y domótica de WeMo, pasando por otros dispositivos de cada una de ellas.

Hace unas semanas hablamos del altavoz inteligente con cargador inalámbrico de Belkin, y ahora nos presentan sus nuevos auriculares True Wireless.

Se trata de los auriculares True Wireless SOUNDFORM, auriculares que llaman la atención primero por su diseño.

Con certificación IPX5 de resistencia contra el sudor y salpicaduras, cuenta con unos ángulos raros de ver en este tipo de dispositivos. Al principio me pareció raro, y sospeché que no entraría bien en cualquier persona, pero me equivoqué, no tuve ningún problema en ese sendo. Se ajusta bien y consigue aislar a la perfección los ruidos externos.

La carga permite 5h de reproducción (4h en las pruebas que he hecho, pero bueno, depende del volumen). La caja suministra otras 24h de carga, de forma que en caso de urgencia no es necesario buscar un enchufe.

En lo que respecta al sonido, los bajos se perciben bien (es mi máxima preocupación con los auriculares, ya que la música estilo Vangelis, que es la que me gusta cuando trabajo, no se oye muy bien cuando hay límites en esas frecuencias).

El peso es de 10 gramos, más 43 de la funda, y cuenta con tres tamaños de puntas de silicona para que se ajuste a cualquier oreja.

Para cargarlo, sin sorpresas, cuenta con cable micro-USB de 15 cm para que la caja esté siempre lista.

Como único inconveniente, la necesidad de emparejarlos de vez en cuando, aunque solo hay que pulsar durante unos segundos los dos al mismo tiempo para que la acción se realice sin problemas. Por otro lado, tardé un poco en acostumbrarme a los controles, ya que al intentar subir el volumen daba pausa a la música. La lista de controles los podéis ver en este enlace.

Su precio es de 57 euros en amazon.