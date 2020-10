Filtran código fuente de Windows XP y otros sistemas de Microsoft

A pesar de haberse lanzado hace casi dos décadas, Windows XP continúa haciendo noticia de vez en cuando. Para variar, un nuevo acontecimiento desencadenó más de un dolor de cabeza en las oficinas de Microsoft: la filtración del código fuente de su sistema operativo de 2001.

La filtración comprendería no sólo a una de las versiones de Windows más populares a lo largo de su historia, pues además de XP, otros sistemas operativos de la compañía fundada por Bill Gates estarían también comprometidos.

El origen de todo este revuelo tiene lugar en 4chan, popular foro anónimo de Internet en el que se compartió un enlace a una serie de archivos para descargar vía torrent, los cuales en conjunto sumaron 43 GB de datos, entre códigos y otra clase de documentos.

Aunque durante años se asumió que el código de Windows XP ya se encontraba circulando «de mano en mano» entre ciertos contactos, esta es la primera vez en la que se libera, presuntamente, la fuente completa del mismo.

Aparte del código de Windows XP, integran esta filtración otros sistemas como Windows 2000, Embedded (CE 3, CE 4, CE 5, CE, 7), Windows NT en sus versiones 3.5 y 4, Server 2003, el primer sistema operativo de Xbox, MS-DOS versiones 3.30 y 6, más el código fuente de algunos componentes de Windows 10.

La atención se la llevó XP por el hecho de ser la primera aparición pública de de su código fuente. Otras filtraciones recopiladas en esta selección, como la del código fuente del sistema de Xbox o el de algunas funciones de Windows 10, fueron liberadas en la web con anterioridad.

Las reacciones no tardaron en llegar y en conclusión, varias fuentes especializadas en Windows confirmaron la legitimidad de los archivos filtrados.

Un punto que aún no genera consenso es el análisis de las implicancias de seguridad que se desprenden de este caso. Mientras por una parte, una corriente sostiene que este caso podría no pasar a mayores, al tratarse de un sistema operativo descontinuado; otra parte sostiene una opinión opuesta, afirmando que al tratarse de un sistema operativo aún en uso, la exposición no deja de ser un peligro, considerando que 25 millones de dispositivos todavía lo usan, aunque claro, no sólo ordenadores personales, pues otros equipos del rubro empresarial hacen crecer esta cifra.

La publicación de estas filtraciones se le atribuye a QAnon, grupo de extrema derecha que habitúa 4chan y que suele difundir y generar debates en torno a teorías conspirativas, usualmente potenciadas por noticias falsas.

La descarga torrent en cuestión, además de contener los códigos fuente de los sistemas operativos previamente listados, también contenía una serie de documentos dedicados a Bill Gates, abordando desde una mirada conspiranoica sus “planes de control de la población mundial” mediante el uso de redes 5G y vacunaciones masivas, que hoy se contextualizan bajo la pandemia de Covid-19, también criticada como un supuesto montaje, en el que Gates supuestamente tendría parte, según lo planteado.

En cuanto al código de XP, se han podido obtener desde datos curiosos, como el uso de una interfaz gráfica preliminar, muy similar al tema Aqua de Mac OS; y otros más peligrosos, como las claves del certificado raíz de NetMeeting, su cliente de llamadas VoIP.

Si las actuales versiones de Windows soportadas por Microsoft aún usan algunos recursos “heredados” de Windows XP u otra versión anterior, la exposición a un peligro puede ser aún mayor.

A pesar de no emitir una declaración detallada sobre este caso ante la prensa, desde Microsoft aseguraron que están al tanto de la situación, investigando lo ocurrido y analizando qué medidas tomar.