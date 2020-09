Dispositivos curiosos que nacen por el COVID-19

EL tener que ponerse gel en las manos, el usar mascarillas y mantener las distancias ha hecho que miles de emprendedores de todo el mundo se pongan manos a la obra para atender a una nueva demanda.

Hemos recopilado algunas de las ideas que van apareciendo, muchas de ellas aún en papel, otras ya en el mercado, para que sea posible comprobar cómo estamos ante una avalancha de nuevas oportunidades que buscan un consumidor diferente al que había hace un año.

Una pulsera de silicona llena de gel hidroalcohólico, de forma que al apretarla sale el gel de forma sencilla, sin necesidad de tener que buscar en el bolso o de ir a la puerta de entrada de la tienda a pulsar en el recipiente adecuado. La idea aún está en kickstarter, donde pretenden venderla por 12 dólares la unidad.



Selecta ha instalado máquinas expendedoras diseñadas para suministrar productos básicos como mascarilla y desinfectante. Ya se pueden ver en el aeropuerto de Zurich en Suiza y la estación de tren de Bruselas en Bélgica. Quieren que algo así esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nada como una máquina expendedora para el tema.

This restaurant in Maryland intends to use bumper tables to keep customers six feet apart once it begins to take seated diners. pic.twitter.com/ReCLbzcowF

— CBS News (@CBSNews) May 18, 2020