Amazon presenta sistema para pagar con la palma de la mano

Amazon tiene unas tiendas físicas en algunas ciudades del mundo, y en dos de ellas veremos, dentro de poco, unos dispositivos poco comunes.

Estamos hablando de pagos sin contacto usando la lectura de la palma de la mano.

Su nombre es Amazon One, un servicio que utiliza el hecho de que tenemos una palma única para autenticar compras y permitir ingresar a ubicaciones cerradas, como oficinas, gimnasios y estadios.

De momento solo lo veremos en dos tiendas Amazon Go, para no tener que pasar por un cajero o la caja del super. Ambas tiendas están en Seattle, y para usar el servicio es necesario primero registrarse informando la tarjeta de crédito y siguiendo las instrucciones en pantalla del escáner. Una vez que la tarjeta y la palma se hayan emparejado, podremos entrar en la tienda dejando la palma durante aproximadamente un segundo sobre el dispositivo, tal y como se ve en la imagen.

Aunque es un piloto, algo solo en pruebas, Amazon cree que podrá expandirlo a tiendas de Amazon adicionales, como librerías o ubicaciones de Whole Foods Market, en los próximos meses. También ofrecerá el servicio a terceros minoristas y otras empresas que puedan encontrar beneficiosa la tecnología.

El uso de la palma de la mano como identificador biométrico permite que los clientes controlen cuándo y dónde utilizan el servicio, ya que no es un gesto natural ni puede hacerse de forma involuntaria.

Cuando coloca su palma sobre el dispositivo Amazon One, la tecnología evalúa múltiples aspectos de su palma. No hay dos palmas iguales, por lo que analizamos todos estos aspectos con nuestra tecnología de visión y seleccionamos los identificadores más distintos en su palma para crear su firma de palma.

Sobre los datos recogidos, Amazon dice que no planea almacenarlos ni monetizarlos. Las imágenes de la palma de la mano se cifrarán en un «área altamente segura en la nube», y nunca de forma local en un escáner de tienda.

Por otro lado, los clientes podrán gestionar y borrar sus datos almacenados en one.amazon.com.

Sobre si se requiere cuenta en Amazon, comentan:

Diseñamos la experiencia de registro para que sea rápida y liviana, y no necesita una cuenta de Amazon para registrarse o comenzar a usar Amazon One, solo un número de teléfono móvil y una tarjeta de crédito. Pero si elige usar su cuenta de Amazon con Amazon One, puede iniciar sesión en nuestro sitio web para administrar de forma segura su información y ver su historial de uso.