Tras una década, Wikipedia prepara una nueva interfaz

Vector, el tema o skin predeterminado de Wikipedia y muchos otros proyectos basados en MediaWiki, está siendo objeto de importantes rediseños por primera vez en sus 10 años de existencia.

A pesar de haber recibido actualizaciones menores durante estos últimos años, como la adición de extensiones y scripts especiales, los nuevos cambios combinarán un enfoque funcional, con retoques de diseño que se ajusten a las nuevas tendencias visuales y de uso en la web.

«Creemos que es hora de tomar algunas de estas ideas y llevarlas a la experiencia predeterminada de todos los usuarios, en todos los wikis, de manera organizada y coherente. Durante los próximos años, el equipo web de lectores investigará y desarrollará mejoras en la experiencia de escritorio basándose en la investigación y las herramientas existentes«. Con estas palabras, la Fundación Wikimedia dio a conocer sus intenciones de darle un nuevo aire visual a su principal proyecto: Wikipedia, traspasando estos cambios de paso a todos los proyectos que también hagan uso de su mismo CMS.

La idea de retocar el diseño de las wikis creadas con MediaWiki y particularmente, la Wikipedia misma, surge con el propósito de hacer más acogedora la experiencia para los lectores y más provechosa la experiencia de navegación. Por lo mismo, la fundación se encuentra monitoreando el avance de esta iniciativa, midiendo la confianza y el nivel de utilidad de sus sitios y funciones, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, como la interacción con secciones como su buscador o selector de idiomas.

Para justificar la iniciativa de rediseño de su interfaz, desde Wikipedia asumen que lo que actualmente ofrecen no se ajusta a las expectativas actuales de sus usuarios más exigentes. Entre las debilidades enumeradas destacan que su diseño actual para navegadores de escritorio no es coherente con su versión homóloga para móviles; el factor comunitario, parte del corazón de una wiki, no es destacado por la plataforma; y además, el contenido se presenta de una forma abarrotada y no intuitiva.

La conclusión compartida es que este desorden puede terminar distrayendo a los usuarios, evitando que se se concentren en aquello que llegaron buscando. Tareas que deberían ser sencillas y accesibles, como el cambio de idioma, la realización de búsquedas y la aplicación de ciertos ajustes, hoy no se ofrecen como una alternativa de acceso fácil y uso intuitivo, según sus mismos creadores.

Áreas de la interfaz de MediaWiki que serán objeto de este rediseño. Fuente: Wikimedia Commons

La idea con esta iniciativa de rediseño es aumentar la cuota de lectores que realmente entiende la dinámica de funcionamiento de Wikipedia, que más que un mero sitio de referencia para lecturas, se ha perfilado siempre como una plataforma comunitaria para compartir conocimientos, apegados siempre a un estándar de rigurosidad que garantice un adecuado nivel de confianza. Con esto, se busca concretar el objetivo de incrementar los niveles de interacción y aportes de contenido nuevo, tanto para la creación de artículos, como también para la edición de aquellos ya existentes.

Por lo mismo, los cambios se realizarán gradualmente y sólo a nivel de interfaz, únicamente en Vector, la plantilla de diseño predeterminada. A pesar de los cambios, ninguna funcionalidad desaparecerá y ciertos elementos fundamentales, como la estructura del contenido de las páginas, el soporte de mapas o las plantillas de wiki cruzadas, ni siquiera serán tocados.

La interfaz clásica de Vector pasará a formar parte de un tema congelado o «heredado», que permanecerá como respaldo. Los cambios de su interfaz se añadirán de inmediato al tema predeterminado y sólo aquellos usuarios registrados podrán restaurar, sólo durante esta etapa de transición, el diseño clásico.

Aún se está probando la implementación definitiva de muchos cambios. Los avances, que contemplan un rediseño del área dedicada al logotipo del encabezado, la posibilidad de plegar la barra lateral, limitar el ancho del contenido, dotar de movimiento al widget de búsqueda, facilitar el cambio de idioma, fijar los encabezados de los artículos a la cabeza del sitio que se lee e incluso, fijar la tabla de contenidos como un menú flotante, son parte de las transformaciones que se avecinan.

Cada cambio será implementado paulatinamente y por separado, con plazo hasta diciembre de 2021 para su aplicación definitiva. Si deseas hacer un seguimiento a este proceso, MediaWiki cuenta con una bitácora pública en la que rinden cuenta de todo esto.