Así es Luna, la nueva plataforma de juegos en la nube de Amazon

El otoño no ha hecho más que empezar y ya se ha puesto más interesante en lo que a juegos se refiere, ya que Amazon acaba de presentar oficialmente su nuevo servicio de juegos basado en la nube, que lleva el curioso nombre de Luna, y que entra a competir con xCloud de Microsoft, Google Stadia y Nvidia GeForce Now.

Como era de esperar, Luna se integra en otros servicios de la compañía, utilizando la infraestructura de Amazon Web Services, contando con integración con Twitch para la realización de transmisiones, e incluso su controlador inalámbrico, de baja latencia, cuenta con integración con Alexa, el asistente virtual de la compañía.





Por ahora, este servicio se ofrecerá a través de PC, Mac, Fire TV y para iPhone e iPad, aunque para estos dos dispositivos se ofrece en forma de Aplicación Web Progresiva, pudiendo eludir de este modo la tasa del 30% que debería pagarle a Apple.

En lo que respecta a la aplicación para Android, la compañía emplaza a esperar semanas antes de que la aplicación de este servicio comience a estar disponible.

Por ahora, Luna se encuentra disponible a través de la fase de acceso temprano para usuarios de Estados Unidos, cuyos interesados deberán solicitar la correspondiente invitación desde esta web, estando disponible a un precio promocional de 5,99 dólares al mes por suscripción.

Los suscriptores podrán acceder a los más de 100 juegos del catálogo del canal Luna+, incluyendo juegos como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, y Brothers: A Tale of Two Sons.

La compañía se compromete a seguir añadiendo nuevos títulos al cabo del tiempo, aunque no será el único canal que estará disponible, ya que en un futuro se irán sumando nuevos canales, también por suscripción, como el propio de Ubisoft, que es por ahora el que se encuentra confirmado.

Según informa Amazon:

Los jugadores que se suscriban a este canal tendrán acceso a sus títulos favoritos de Ubisoft con una resolución de hasta 4K, jugabilidad móvil y acceso a nuevos títulos cuando el canal se lance, como Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising el mismo día de su lanzamiento.

Luna permitirá la utilización de hasta dos dispositivos simultáneos, aunque de momento, los usuarios han de conformarse con jugar a juegos a una resolución de 1080p a 60 fps con la idea de que más adelante pueda llegar a los 4K a 60 fps nativo, permitiendo a los usuarios alternar entre 1080p y 4K en función de su ancho de banda y del soporte de las resoluciones en los juegos.

A este respecto, Amazon recomienda contar con una conexión de al menos 10Mb para jugar a 1080p, y de al menos 35Mb para jugar a 4K. Con el propio controlador, que tendrá un precio de 49.99 dólares, y se conectará directamente a los servidores de la plataforma a través del software Cloud Direct, funcionando de manera similar al controlador de Google Stadia, los usuarios también podrán ir alternando entre los diferentes dispositivos para jugar.

Por ahora se desconoce los planes de la compañía en lo que respecta a su lanzamiento a mercados internacionales, y es probable que el precio por suscripción suba una vez se lance su primera versión estable.

Además, hay que tener en cuenta que Luna es un paso más de Amazon en el segmento de los juegos, ya que además de ser el propietario de Twitch, como ya sabemos, la propia compañía también desarrolla sus propios juegos, lo que le da una ventaja para poder crear juegos exclusivos para sus usuarios.

No cabe duda de que el escenario de las plataformas de juegos en la nube se ha vuelto bastante interesante, sumándose además a los lanzamientos de nuevas consolas por parte de otras compañías, por lo que opciones para jugar no faltarán.

Crédito de las imágenes: Amazon