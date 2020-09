Iconos 3D gratuitos, lista de sitios para Download

Si estáis buscando iconos en 3D que puedan ser bajados y usados de forma gratuita, sin pagar licencias ni derechos, atentos a la lista que os presentamos hoy.

Son varios sitios especializados en su mayoría en la creación de iconos, acostumbrados a ofrecer packs de pago o suscripciones, pero con elementos que ofrecen de forma gratuita para que los usuarios puedan comprobar su calidad.

– iconshock.com: Comenzamos con los de iconshock, una fantástica colección de iconos 3D de diferentes categorías con un pack gratuito de 50 iconos 1080x1080px, 1 icono, 4000x4000px, en una paleta de colores, con un ángulo fijo de visión y con formato de PNG transparente. Solo para uso personal.

– flaticon: no puede faltar la lista de más de 10.000 iconos 3D gratuitos de flaticon, toda una referencia en este sector. Flaticon es de freepik, famoso banco de imágenes, y hemos hablado de ellos en varias ocasiones.

– iconfinder.com: Agrupados por colecciones, tenemos una impresionante lista de iconos 3D, gratuitos tanto para uso personal como para uso profesional.

– icons8.com. En icnos8 tienen más de 400 iconos 3D gratuitos. Listos para usar en varios dispositivos, con estilos en iOS, Material, Windows y otros estilos de diseño para proyectos de diseño web, móvil y gráfico. Están disponibles tanto en png como en vector.

– all-free-download.com: Cientos de iconos 3D con un formato algo diferente, menos profesional, desde mi punto de vista, pero útiles para ilustrar elementos de cualquier tipo de trabajo.

– vecteezy.com: Más de 140.000 iconos con efectos 3D de diversos tipos. Hay algunos con un estilo muy vintage, por lo que podría usarse para proyectos que hagan referencia a épocas pasadas.

Como veis, opciones no faltan. Si estáis buscando algo en particular, no olvidéis pedirlo por nuestras redes sociales, ya que fuentes conocemos muchas.