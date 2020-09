Among Us mejorará su versión, pero se cancela Among us 2.0

Among Us es otra de esas fiebres que se estudiarán en las universidades y cursos especializados, junto a la de Pokémon Go y demás.

Un juego lanzado en 2018 que cuenta ahora con decenas de millones de jugadores en todo el mundo y que no hablan de otra cosa. Grupos del cole que se unen para una partida, vídeos virales en TikTok… la fiebre no para, y el juego sigue creciendo.



Es bueno, muy bueno, de hecho. Por mi parte ya tienen un fan que organiza partidas en familia a diario. Hace poco le dediqué un vídeo en IGTV para que cualquier persona pudiera saber de qué va, y en él comenté que estaban lanzando una versión 2.

Bueno, pues el caso es que no habrá versión 2. Los programadores han decidido dedicar los recursos a mejorar una versión 1.0 que no estaba preparada para este éxito, y han decidido dejar la versión 2.0 para algún futuro no definido.

El problema con esta versión 1.0 es que no es escalable, no puede crecer en nuevas funcionalidades debido a cómo se hizo en su primer momento. Ahora desean que esta misma versión pueda tener otras cosas, como nuevos personajes, nuevos modelos de negocio, nuevos escenarios… en fin, nuevas «cosas» manteniendo el «modus juegui» actual.

De momento el modelo se basa en los 3 euros para PC (para móviles es gratis) y en los elementos de ropa y mascotas de pago que hay dentro de la aplicación.

En los últimos 7 días se han invertido más de 40 millones de horas en ver vídeos de Among Us. El mes de agosto fue realmente impresionante, y ahora quieren garantizar que lo siga siendo durante mucho tiempo.