Studio Ghibli distribuye imágenes de sus películas para uso gratuito

A partir de ahora podemos usar cientos de imágenes de varias de las películas de Studio Ghibli de forma gratuita, dentro de los límites del sentido común, como ellos mismos dicen.

Son en total 400 imágenes de ocho de sus películas clásicas: From Up On Poppy Hill, Ponyo, Spirited Away, The Tale of The Princess Kaguya, The Secret World of Arrietty, Tales From Earthsea, When Marnie Was There y The Wind Rises.

Podemos acceder a ellas, bajarlas y usarlas dónde y cómo queramos sin necesidad de realizar menciones ni pagar licencias, todo desde ghibli.jp.

Studio Ghibli dice que lanzará imágenes de todas sus películas a medida que pase el tiempo (supongo que primero quiere ver lo que hacemos con las que han liberado).

En palabras suyas:

A partir de este mes, proporcionaremos fotos de escenas de todas las obras de Studio Ghibli en secuencia. Este mes entregaremos 8 obras, principalmente obras nuevas, para un total de 400 piezas. Siéntase libre de usarlo dentro de los límites del sentido común.

Desde fondos de pantalla a ilustraciones de artículos, pasando por pósters y pegatinas, ahora los fans lo tendrán más fácil para conseguir ilustraciones fantásticas de películas que han hecho historia en su sector.

Se trata así de su propio banco de imágenes gratuito, sin estar integrado con los famosos como Pixabay, Unsplash y compañía, que siguen su camino para hacer crecer la cantidad de fotos de stock disponibles en Internet.