Audio Space, las salas de llamadas de voz que prueba Twitter

Una red social que no ha perdido vigencia con el paso de los años ha sido Twitter. La sencillez de su dinámica de funcionamiento, más la fluidez con la que circula el contenido dentro de la plataforma, le ha permitido consolidarse, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, como uno de los espacios predilectos para la consulta de noticias y el desarrollo de debates abiertos.

Los 330 millones de usuarios activos albergados por esta red social hemos podido contemplar, al menos durante el último tiempo y a excepción de la implementación de los tweets de audio en iOS, sólo discretos retoques o mejoras. No obstante, durante el último tiempo algunas luces han aparecido respecto a un eventual interés por parte de la red social de los 280 caracteres por continuar explotando el formato sonoro.

Alejandro Paluzzi, conocido por aplicar técnicas de ingeniería inversa para investigar el desarrollo de ciertas aplicaciones, reportó su hallazgo de Audio Space, una función que permitiría mantener conversaciones de audio a través de salas, las cuales se pueden configurar para mantenerlas abiertas a todo público, limitadas a una lista específica de usuarios o bien, a la totalidad de seguidores de la cuenta, con la posibilidad de habilitar una “sala de espera”, para filtrar las solicitudes de ingreso de cuentas que no sigan al anfitrión.

This is the screen for creating the Audio Space 👀

At the moment it is not reachable in the app for this reason I have not published it directly with the first tweet, but I think that for completeness it is right to show it 😃 pic.twitter.com/saTRJ9bl51

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 18, 2020