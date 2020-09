Ya puedes establecer a Gmail como app de correo predeterminada en iOS

Una de las novedades que trae iOS 14 es que da un margen de elección para seleccionar qué aplicaciones funcionarán de forma predeterminada, más allá del ecosistema de Apple.

Por el momento, esta opción se puede aplicar al navegador web o app de correo electrónico. Y sin dudas, uno de los más esperados para implementar esta dinámica era Gmail. Pero se terminó la espera, ya que el equipo de Google anunció que ya se puede configurar a Gmail como app de correo electrónico para iPhone o iPad.



Así que cuando abras cualquier enlace de dirección de correo electrónico desde el navegador web o desde cualquier app, se abrirá directamente en Gmail. Una dinámica que también funciona con Microsoft Outlook. Para habilitar estas opciones solo tienes que seguir unos pocos pasos:

Ve a los ajustes de tu dispositivo y desplázate hasta la app que configurarás como predeterminada. En este caso, Gmail

Busca “App de correo por omisión” entre las opciones de la app

En esa sección encontrarás a Gmail y el resto de las apps de correo electrónico instaladas en tu dispositivo

Verás que «Mail» está establecida de forma predeterminada, así que solo tienes que cambiarlo para habilitar esta opción a Gmail

Es importante que tengas la última versión de Gmail instalada en el dispositivo antes de realizar este proceso. Si tienes la app de Gmail, pero no lo has actualizado, entonces no funcionará. Y la misma dinámica puedes aplicar para establecer a Outlook como app de correo electrónico, a Microsoft Edge o Google Chrome como navegador web, entre otras opciones.