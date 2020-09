Así es la Creative Live! Cam, una webcam 1080p de 50 euros

Hasta hace unos mes no era muy necesario tener una webcam en el ordenador de escritorio. Las videoconferencias se podían hacer desde el móvil, o desde la tablet, o desde el laptop… una webcam más parecía demasiado. El problema es que con la cuarentena la cantidad de videoconferencias entre la población se ha multiplicado, y estar interrumpiendo y cambiando de dispositivo no es muy práctico, por lo que el mercado de las webcam se ha disparado.

Entre ellas hemos decidido probar la Creative Live! Cam Sync 1080p, la webcam de Creative que ofrece alta definición y 30 fotogramas por segundo por menos de 50 euros.



Durante varias semanas he podido comprobar su punto fuerte, la calidad. Es además compatible con UVC (no necesita instalar controladores, basta con conectarla a un puerto USB-A), y se configura en pocos segundos, ya que Windows la detecta inmediatamente (también es compatible con Mac OS).

Veamos sus pros y contras:

Ventajas

– El vídeo es muy nítido y fluido, ofrece un contraste perfecto y consigue capturar la luz incluso cuando el ambiente no está muy iluminado, por lo que no hay sombras en la cara. Es Full HD (1920 * 1080) con sensor de imagen 2MP.

– Cuenta con un gran angular que amplía el campo de visión sin distorsionarlo. En total son 77 grados, ideal para poner a más de una persona en la reunión.

– Su instalación es inmediata.

– Es compatible con cualquier servicio de videoconferencia, incluyendo, por supuesto Zoom, Skype, Microsoft Teams, Meet, Cisco WebEx, Messenger y otros.

– Tiene capa de seguridad para ocultar el objetivo cuando no se usa.

– Incluye micrófono. De hecho lleva unos micrófonos integrados duales muy efectivos que capturan la fuente del audio desde varios ángulos.

– Puede rotarse horizontalmente 360 grados y verticalmente 30 grados.

– Podemos ponerla en un trípode para no depender del monitor y ajustar así la altura.

Desventajas

– Es más grande de lo que pensaba. Son 10 cm en su horizontal y 4 en su vertical, por lo que no pasa desapercibida.

– El soporte no puede bajarse para quedarse a la altura de los ojos de la persona con la que estamos hablando. Es un problema que tienen la mayoría de las webcams, ya que parece que estás mirando a otro punto mientras mantenemos una conversación.

– No cuenta con software que permite desenfocar el fondo o realizar algún otro efecto.

La podéis encontrar en amazon, así como en la web de Creative.