Xbox One para Android ya permite convertir las consolas Xbox One en servidores de juegos

Microsoft acaba de traer una nueva versión beta de la aplicación Xbox One para dispositivos Android, ofreciendo ahora que los usuarios tengan la posibilidad de convertir sus consolas Xbox One en servidores de transmisión de juegos a través de la nueva función Xbox Remote Play, para que puedan disfrutar de los títulos disponibles en Xbox One de forma remota, e incluso de forma más cómoda, a través de sus teléfonos móviles inteligentes bajo Android sin coste alguno.

A diferencia de xCloud, donde la transmisión de juegos se realiza directamente desde la nube de Microsoft, contando únicamente con la biblioteca de juegos disponibles en Xbox Game Pass Ultimate, los usuarios podrán disfrutar de todos los juegos que tengan disponibles en sus consolas Xbox One, recibiendo la transmisión directa desde las mismas.



Disfrutando remotamente de los juegos de Xbox One en Android

De momento, esta característica está llegando a la plataforma Android, aunque cabe la posibilidad de que más adelante también pueda disfrutarse de la misma por parte de los usuarios de teléfonos móviles bajo el sistema operativo iOS, aunque todavía es una incógnita el momento en el que llegará.

Además de la transmisión directa de juegos desde las consolas Xbox One, la nueva beta de Xbox One para Android también se prepara para dar la bienvenida a la nueva familia de consolas Xbox Series dentro de su completo rediseño, sirviendo de herramienta de gestión remota para llevar aspectos como la configuración inicial, las actualizaciones, la gestión de la librería de juegos o, simplemente, como control remoto.

Además, también da cabida a nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de compartir capturas en redes sociales, aprovechando el hecho de que el controlador actualizado de las nuevas consolas cuentan con esta función, para tratar de difundir ampliamente los hitos conseguidos en los propios títulos.

A este respecto, la aplicación avisará cuando se haya creado y subido una nueva captura para facilitar su difusión en las principales redes sociales.

La nueva actualización de la aplicación en fase beta está comenzando a desplegarse tanto para teléfonos móviles como tabletas bajo el sistema operativo Android a través de la Google Play Store.

Para más información, los usuarios pueden consultar su publicación oficial.

Crédito de la imagen: Microsoft