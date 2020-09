VideoProc, un editor de vídeo acelerado por GPU, ahora con descarga gratuita

Estabilizar el vídeo, corregir la distorsión de las imágenes capturadas por lentes ojo de pez, eliminar el ruido de fondo del viento, cortar un trozo por aquí, pegar un trozo por allí, añadir una marca de agua, ajustar la velocidad… no es fácil editar un vídeo para poder subirlo perfecto a las redes sociales, motivo por el cual es importante conocer el mayor número de opciones posible.

Hoy os hablaremos de una de ellas, VideoProc, un editor de vídeo acelerado por GPU que está ofreciendo licencias gratuitas a todo el que lo necesite.

Entre sus funciones tenemos:

– Descargar por lotes videos, audios, listas de reproducción de más de 1000 sitios con calidad original

– Convertir videos, audios, DVD a más de 420 formatos y dispositivos con aceleración de hardware GPU

– Editar vídeos, con funciones de cortar, fusionar, recortar, rotar, voltear, ajustar la velocidad / volumen del video, agregar subtítulos / marcas de agua, estabilizar videos inestables, etc.

– Grabar toda o parte de la pantalla, con la cámara web o con la pantalla y la cámara web al mismo tiempo.

La licencia gratuita permite disfrutar de todas las funciones de la versión actual de VideoProc todo el tiempo que se quiera, tanto para Windows como para Mac.



Pantalla principal de VideoProc





Abriendo vídeo para editarlo





Posibilidad de cortar partes del vídeo





Panel de configuración





Opción para capturar pantalla con o sin webcam



Entre las ventajas de tener aceleración por GPU, tenemos:

– Procesamiento de video hasta 47 veces más rápido en tiempo real

– Optimización del tamaño del archivo [90% más pequeño que el original]

– Aumento de la velocidad sin comprometer la calidad.

– Reducción del uso de CPU al 40% (promedio)

Es importante tener en cuenta que funciona con todas las computadoras recientes, ya que las antiguas pueden no tener GPU. Aún así, si no hay GPU, el programa funciona perfectamente, pero no aprovechará la aceleración.

Licencia gratuita

Para obtener la licencia gratuita solo hay que acceder a este enlace, aunque es importante tener en cuenta que esta versión que entregan no tiene disponibles las actualizaciones. En caso de querer una versión con actualizaciones garantizadas de por vida, podéis acceder a videoproc.com y aprovechar la promoción de 27 euros (60% de descuento).