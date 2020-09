Pros y contras de la aspiradora Kobold VR300, de la empresa de Thermomix

Después de tantos años haciendo reviews de aspiradoras, me he vuelto bastante experto con el tema. Ya he analizado las de Ecovacs, las de Cecotec, de Rowenta, algunas de menos de 30 euros… a medida que se van presentando nuevos modelos, nos lanzamos a conocerlos para ver qué ofrecen y a qué precio.

Ahora le toca el turno a la Kobold VR300, una aspiradora robusta y elegante, del grupo alemán Vorwerk, responsable de la famosa Thermomix.

La aspiradora es la primera con forma de «D», no es circular, lo que podría ofrecer ventajas a la hora de llegar a determinados lugares de la casa. Veamos primero sus características técnicas y después pondré la lista de los pros y contras que me he encontrado durante un mes de uso:

– Más de 15 sensores de navegación. Sí, se nota.

– 9 cm de altura, cabe debajo de armarios y ciertos muebles.

– Batería con autonomía de 90 minutos en modo eco y 60 minutos en modo normal, con carga de 3-5 horas. No siempre ocurre, a veces se acababa la batería con 45 minutos, pero vuelve a su lugar de origen y cuando termina la carga vuelve a donde estaba.

– Filtro lavable.

– App para gestionar los mapas y la actividad, no muy buena, todo sea dicho de paso.

– 5 kg (más pesada de lo que me esperaba).

– Un cepillo lateral (me gusta más cuando hay dos).

– 34 cm x 34 cm x 9 cm.

– Depósito de 0,53 litros.

Ventajas de la Kobold VR300

En muchos aspectos me ha gustado bastante, estando, entre ellos:

– Es la primera aspiradora que consigue subir pequeños escalones sin necesidad de que la empuje. Tiene una rueda muy grande y un motor muy potente.

– Es muy inteligente a la hora de encontrar obstáculos. No los golpea, los detecta y los evita, siendo ideal para puertas de cristal y otros.

– No pasa dos veces por el mismo sitio como otras. Tiene un control interno del mapa muy bueno.

Desventajas de la Kobold VR300

Pero no todo son ventajas, hay cosas que me han desesperado:

– Sin el modo Eco es extremadamente ruidosa, tal y como se puede ver en el vídeo que puse en Instagram hace unas horas. Con el modo normal hace mucho ruido y la batería se consume muy rápido, siendo difícil terminar el piso con una sola carga.

– No se puede ver desde la app el recorrido que hace en tiempo real. Podemos crear un mapa, sí, pero solo sirve para ver lo que ha limpiado y lo que no después de terminada la limpieza. Durante la misma el dibujo de la aspiradora se queda quieto. En la app hay muchas opciones, eso es cierto, se puede programar, añadir hasta 3 mapas, ver estadísticas, pero le falta un proceso más intuitivo, tanto de configuración como de gestión.

– Cambiar la aspiradora de WiFi es extremadamente complejo, nada intuitivo. Sin el manual de instrucciones es imposible hacerlo.

– No tiene opción de fregado (uno se acostumbra a ciertas cosas).

Como veis, la mayoría de mis quejas están relacionadas con el software, ya que la máquina en sí es excelente (algo pesada, sí, pero muy efectiva). Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una aspiradora de 250 euros, la Kobold VR300 cuesta 899 euros (aquí su web), por lo que hay que ser exigente con todos los detalles que debería tener una gama alta. Por otro lado, si consiguen actualizar la app para que sea más sencillo configurarla y gestionarla, la mayoría de los «contras» desaparecen.