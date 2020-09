Microsoft adquirirá importante desarrolladora de juegos para potenciar la Xbox

Microsoft ha entendido que de nada sirve ofrecer las mejores consolas y servicios de juegos en la nube, si luego los usuarios no cuentan con un catálogo suficiente y atractivo de títulos con los que puedan disfrutar de la máxima experiencia posible.

Así que la compañía está dispuesta a invertir lo necesario en contenidos, por lo que esta mañana ha anunciado que pagará un total de 7.500 millones de dólares en efectivo para la adquisición de ZeniMax Media Inc, uno de los mayores desarrolladores y distribuidores de juegos independientes a nivel mundial, convirtiendo esta operación en una de las operaciones más caras de la compañía en el segmento de los juegos.



ZeniMax Media Inc es la compañía matriz que se encuentra detrás de editores de juegos como Bethesda, desarrolladora de títulos como The Elder Scrolls, Doom y Fallout; id Software, que está detrás de títulos como Doom y Quake; Arkane Studios, con Dishonored y Prey; y Tango Gameworks, con The Evil Within.

Se espera que esta operación se complete a lo largo de la segunda mitad del próximo año, debiendo pasar obligatoriamente por la aprobación de las autoridades regulares, como suele ser habitual en estos casos.

Se da la circunstancia de que dos de sus editores, Tango Gameworks y Arkane Studios, cuenta respectivamente con Ghostwire: Tokyo y Deathloop, dos títulos que han sido desarrollados exclusivamente para la nueva PS5.

A este respecto, Phil Spencer, principal responsable de la división Xbox de Microsoft, ha señalado a la publicación Bloomberg que respetarán los acuerdos de exclusividad que ya tenían firmados, y que además, los futuros lanzamientos llegarán a Xbox, PC y Game Pass, abriendo la posibilidad de que puedan llegar a otras consolas, para lo que estudiarán «caso por caso».

Como comentan en Engadget, el anuncio de compra llega un día antes de que se abran los pedidos anticipados para las nuevas consolas de la compañía, por lo que esta noticia también supone un aliciente para elegir las nuevas consolas de Mictosoft frente a la competencia.

Sin duda, este otoño va a ser emocionante en cuanto a juegos se refiere, por lo que el tiempo nos dirá que compañía gana la partida.