Cómo generar palabras al estilo cómic en tus videollamadas

Hace algunos días fue dado a conocer Visual Effects for Google Meet, una ingeniosa extensión para congelar tu imagen generada en Google Meet, la aplicación de videollamadas. Y es que cada vez surgen más herramientas diseñadas para dotar de mayor personalización a las videollamadas, haciéndolas más interesantes y divertidas.

Lo último surgido en este sector ha sido un nuevo complemento activado por gestos que puede ser usado en Skype, Slack y Zoom sin la necesidad de silenciar el micrófono, generando palabras en pantalla al estilo de los comics.



In video meetings it's a hassle to unmute just to say one word especially if someone else is speaking. I created a video lens that uses hand gestures to show comic-book style messages instead. So far it's been pretty fun! pic.twitter.com/wp6XO5QDQc

— Cameron Hunter (@cameronhunter) September 15, 2020