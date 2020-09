Para qué sirve Google One y qué ventajas nos ofrece

Actualmente hay diversas opciones de calidad para escoger en cuanto a servicios de almacenamiento en la nube se refiere. Estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar grandes cantidades de datos de forma segura para disponer de ellos desde cualquier lugar, hora y móvil o dispositivo inteligente.

Dentro de estas alternativas, los de la gran G también dicen presente con su servicio Google One. Para muchos es bastante conocida, aunque si tu caso es todo lo contrario, a continuación mostraremos de qué se trata, cuáles son los beneficios y los planes que ofrece su membresia.

Lo primero y principal es que Google presentó este servicio de suscripción en 2018, siendo lanzado como una herramienta que busca organizar todo el espacio que dispones en aplicaciones como Google Drive, Google Fotos y Gmail. Es decir, todo el almacenamiento de Google One será repartido entre estas tres aplicaciones, de acuerdo al plan que tengas contratado de la plataforma.

En este sentido, la membresía ofrece diferentes planes que van de acuerdo a la necesidad del usuario o empresa. En total, se presentan un número de 7 suscripciones distintas, las cuales van en el siguiente orden:

– 15 GB > gratis

– 100 GB > 1,99 euros al mes

– 200 GB > 2,99 euros al mes

– 2 TB > 9,99 euros al mes

– 10 TB > 99,99 euros al mes

– 20 TB > 199,99 euros al mes

– 30 TB > 299,99 euros al mes

Todas las suscripciones de cualquier servicio por lo general incluyen unas ventajas o funciones que buscan atraer al público, para que así compren el material y disfruten de esas bondades de la mejor manera, y Google One no es la excepción a esto. Entre las ventajas que se ofrecen, están las copias de seguridad automáticas de vuestro móvil Android, las cuales pueden ser recuperadas en caso de pérdida o de cambio de smartphone, créditos dentro de la Google Play, regalos como altavoces Google Home Mini, servicio técnico directo por parte de Google One, entre algunas otras.

Sin duda alguna, es una plataforma a tener en cuenta actualmente no solo por seguridad y las ventajas proporcionadas, si no que sus planes (los de 100 GB, 200 GB y 2 TB principalmente) vienen a precios competitivos, ya que están destinados a esas pymes o startups que buscan mantener todo su contenido almacenado, pero aun así sin llegar a esos puntos de empresas que necesitan mayor cantidad de espacio.