Así es YouTube Shorts, la alternativa de YouTube a TikTok

TikTok es la red social de moda, una plataforma de vídeos cortos generados por los usuarios a través de sus dispositivos móviles, contando actualmente con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, y muy conocida especialmente entre los usuarios más jóvenes, uno de los motivos por el que algunas compañías tecnológicas están interesadas en hacerse con la parte del negocio correspondiente a los Estados Unidos.

Pero desde Google han optado, al igual que Facebook Inc. con Instagram, por lanzar una función específica dentro de la aplicación de YouTube. Como ya os hemos comentado meses atrás, YouTube se encuentra probando esta función de vídeos cortos dentro de su aplicación con un pequeño grupo de usuarios.



Ahora dan un paso más con su lanzamiento oficial, en fase beta, en la India, precisamente el mismo mercado en el que hace algunos meses fue prohibido TikTok junto a 58 aplicaciones más por su vinculación con China, bajo el nombre de YouTube Shorts.

Sus funciones creativas irán aumentando con el tiempo

Los usuarios podrán crear vídeos de hasta 15 segundos de duración (TikTok permite alternar entre 15 segundos y 60 segundos), pudiendo integrar múltiples tomas o clips en cada vídeo, pudiéndolos grabar directamente o incluso importar desde el almacenamiento de los móviles (hay usuarios que también usan otras apps que permiten hacer vídeos, aprovechando sus efectos, como Snapchat o Zoomerang, para luego importarlos en TikTok), y acompañados de temas musicales obtenido de su propia biblioteca, que irá en constante crecimiento.

Igualmente tendrán herramientas de control de tiempos y un temporizador que les ayude a comenzar con las grabaciones. YouTube promete que irá extendiendo YouTube Shorts agregando más funciones creativas y llevándolo a más países en los próximos meses.

A favor de YouTube Shorts se encuentra el hecho de que está bajo el paraguas de YouTube, con una comunidad formada por más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, y que la misma facilitará el acceso a las creaciones publicadas con Shorts a través de una sección en la página de inicio dedicada a los vídeos cortos, además de otros lugares de la aplicación móvil en Android, aunque más adelante llegará también a iOS.

Lo que no sabemos es si volverá a cambiar la jerga de los usuarios habituales de redes sociales, añadiendo «hacer Shorts» a «hacer TikToks», «twittear», etc, aunque de ello dependerá que tenga un nivel de adopción suficiente para convertirse en una opción popular, quizás la opción de iniciarse en la India, pese a existir alternativas locales, no sea casual.