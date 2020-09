Sonidos de los bosques del mundo

Cada bosque en el planeta Tierra tiene su idioma. La fauna, los vientos, la vegetación… son variables que afectan al sonido que emite, y hay una web que se ha encargado de demostrarlo con grabaciones realizadas en cada zona.

Se trata de Sound of the Forest, un proyecto disponible en este enlace que se presenta como un mapa interactivo. Solo tenemos que pulsar en el bosque deseado y poner los auriculares para disfrutar con su lenguaje.

Aves, insectos, criaturas del bosque, susurros de hojas… el proyecto es del ecologista Gordon Hempton, quien ha creado lo que él llama un «sistema acústico natural», un museo de sonidos que poco a poco van desapareciendo, ya que la contaminación acústica humana invade el espacio de estos refugios y cada vez se hace más difícil escuchar algo «puro».

Los sonidos sin influencia humana son grabaciones digitales, no son en tiempo real, y hay zonas que están más representadas que otras, como es el caso de Europa occidental.

La biblioteca de Sounds of the Forest está accesible, además de a través de su mapa interactivo, en su página de Soundcloud, aunque navegar por el mapa y saber que nos estamos desplazando miles de kilómetros para escucha a la madre naturaleza, no tiene precio.