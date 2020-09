Moto G9 Plus, el nuevo gama media de la familia Moto G con interesantes cualidades

A algo menos de un año de la llegada del Moto G8 Plus aparece ahora a su más que digno sucesor, el Moto G9 Plus, con mejoras destacables en muchos aspectos. El nuevo Moto G9 Plus acaba de ser presentado oficialmente en Brasil junto al nuevo gama de entrada Moto E7 Plus, que destaca por su enorme batería.

Centrándonos en el nuevo Moto G9 Plus, estamos ante un teléfono móvil inteligente, que destaca por tener una pantalla de mayor tamaño, de 6,8″ (la línea que separa los teléfonos móviles inteligentes de las tabletas cada vez es más difusa, y más cuando también existen tabletas que admiten llamadas telefónicas convencionales), además de una generosa batería de 5.000 mAh.



Además, este nuevo modelo se convierte en una opción interesante para aquellos que desean tener un nuevo teléfono móvil inteligente pero que no desean pagar por el extra de tener 5G, ya que este modelo sólo cuenta con soporte para conectividad 4G como máximo.

Entrando algo más en detalle, la pantalla del nuevo Moto G9 Plus es una pantalla LCD IPS que cuenta con resolución FullHD, y en la esquina izquierda cuenta con una perforación para la cámara frontal.

Además, como SoC cuenta con el Snapdragon 730G de Qualcomm (el Moto G8 Plus se conformó con el Snapdragon 665) junto a la GPU Adreno 618, que le acompaña 4GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD hasta los 512GB, batería de 5000 mAh con soporte de carga rápida de 30W, además de un sensor de huellas dactilares situado en un lateral del dispositivo.

En el apartado fotográfico ha habido mejoras en la configuración de cámaras traseras, compuesta en esta ocasión de una cámara principal de 64MP (f/1.8), seguida de una cámara gran angular de 8MP (f/2.2), además de una cámara de profundidad de 2MP (f/2.2) y una cámara macro de 2MP (f/2.2). Por su parte, la cámara frontal es de tan sólo 16MP.

En el apartado de conectividad, además de soportar redes 4G LTE como máximo también cuenta con WiFi ac, NFC, Bluetooth 5.0 y, como algunos suelen seguir teniendo en cuenta, también lleva conector físico para auriculares.

Como sistema operativo llevará Android 10, y por ahora se encuentra disponible en el mercado brasileño en las opciones de color oro rosa y azul índigo, al precio de 2.499 reales brasileños, ligeramente por debajo de los 400 euros al cambio.

De momento no sabemos si la compañía planea extenderlo a otros mercados, aunque una filtración reciente señala que tendrá un precio de 255 euros en el mercado europeo completamente desbloqueado.