IFTTT lanza versión Pro, con 3 applets máximos para los gratuitos

Si usas IFTTT y tienes más de 3 applets instalados, ya has superado el límite impuesto por el nuevo modelo de negocio de la compañía.

Acaban de presentar los planes PRO, y los venderán a 9,99 dólares al mes, aunque durante esta fase inicial podemos especificar el precio que queramos (pagaremos dicho precio durante el primer año, después pasará a los 9,99).

En estos planes Pro podremos crear applets más complejos, con varios pasos y condicionales, algo del estilo «si la cuenta de Instagram X ha publicado una nueva fotografía, y tiene el hashtah #hola, envía el contenido a mi Twitter y a Facebook», aunque la complejidad puede aumentar bastante debido a la compatibilidad con código.

Los nuevos applets (antiguas recetas) también serán más rápidos, y pueden consultar más fuentes de datos para desencadenar múltiples acciones en el hogar.

Hasta ahora podíamos tener tantos subprogramas IFTTT como queramos, aunque estos estaban limitados a un disparador que controlaba una acción. Por ejemplo, si se presiona el timbre Ring, un applet puede pausar la reproducción de música de un altavoz Sonos. Ahora IFTTT se puede configurar para pausar la música e iluminar la luz de la puerta y enviar un mensaje SMS cada vez que se presiona el timbre, todo desde un único applet.

El fundador de la plataforma Linden Tibbets, indica que If This Then That se convierte en If This and These Then That and That, pero no ha dicho que pasará con los que ya tenemos más de 3 applets (imagino que hasta el 7 de octubre podremos mantenerlos y luego tendremos que eliminar los que sobran si no deseamos pagar la suscripción).

Podéis obtener más datos en ifttt.com