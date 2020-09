Radar COVID explicado con piezas de LEGO

El próximo 15 de septiembre comenzará a funcionar la aplicación RADAR Covid en toda España, aunque días antes ya se ha liberado su código fuente y se están dando pasos para que funcione en toda Europa.

El objetivo de esta aplicación es tener más controlados los focos, avisar a quienes han estado cerca de alguien infectado y poder así actuar antes de que sea tarde.

Para explicar mejor cómo funciona, hemos decidido usar piezas de lego, donde cada persona tiene un colo y unas pequeñas «fichas» que va enviando a los móviles cercanos. Lo tenéis en este vídeo:

Se espera que lo usen millones de personas (de momento ya está en 3,4 millones de móviles), usuarios que tendrán que tener el Bluetooth activado en todo momento para que la app pueda comunicarse con otros móviles cercanos.

Por supuesto, no servirá de nada si no activamos el Bluetooth, pero tampoco servirá de mucho si no informamos a la app que hemos sido infectados. Dentro de dicha aplicación hay una sección para que podamos informar ese dato con el número que tengamos de la entidad sanitaria correspondiente.

Esa información se enviará a los móviles con los que hemos estado cerca, de forma anónima, tal y como comento en el vídeo, por lo que informar es fundamental para que la aplicación tenga sentido.

El hecho de que el código de la app ya esté disponible para todos (el contenido estará en github.com/RadarCOVID), ayudará a analizar la versión de todos los elementos, así como los cambios que se realicen en el futuro. De esta forma será más sencillo identificar problemas de seguridad o violaciones de privacidad.